L'actrice italienne Monica Vitti est décédée à l'âge de 90 ans

Muse du réalisateur Michelangelo Antonioni, l'actrice italienne Monica Vitti, est décédée à 90 ans, a annoncé mercredi le ministre de la Culture italien Dario Franceschini.

Dans un communiqué, il a salué sa compatriote auréolée d’un Lion d’or en 1995 : « Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd'hui est un jour vraiment triste, une grande artiste et une grande Italienne disparaît ».

Icône du cinéma italien, Monica Vitti a tourné avec les plus grands réalisateurs de son époque. A commencer par Michelangelo Antonioni qui lui a offert ses premiers rôles au cinéma. Elle s’illustre dès 1960 dans « L'Avventura » (1960), « La Nuit » (1961), « L'Eclipse » (1962) où elle partage l’affiche avec Alain Delon, trois longs métrages de Michelangelo Antonioni, dont elle fut la compagne entre 1957 à 1967.

« J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec un homme de grand talent », mais aussi « spirituel, plein de vie et d'enthousiasme », avait ainsi raconté l'actrice dans une interview à la télévision italienne en 1982.

Une filmographie éclectique

Suivront notamment « Château en Suède » (1963) de Roger Vadim où elle donne la réplique à Jean-Claude Brialy et Jean-Louis Trintignant, « Le Désert rouge » (1964), qui clôt la « tétralogie de l'incommunicabilité » de Michelangelo Antonioni amorcée avec « L’Avventura », mais aussi « Drame de la jalousie » (1970) d’Ettore Scola, « Poussière d’étoile » (1973) d’Alberto Sordi ou encore « Le fantôme de la liberté » de Luis Buñuel.

Une carrière alternant films d’auteur et comédies à l'italienne qui lui vaut de remporter de nombreux prix dont cinq David di Donatello, équivalent des César en Italie, un Lion d'or à Venise pour l'ensemble de sa carrière et un Ours d'argent à Berlin.

Née à Rome le 3 novembre 1931, elle avait fait ses débuts au théâtre. Une passion pour les planches née durant la seconde guerre mondiale alors qu’enfant, elle jouait des saynètes à sa famille pour oublier les bombardements. «Sous les bombes, quand on devait se réfugier dans les abris, moi et mon petit frère on improvisait des petites pièces de théâtre pour distraire notre entourage», avait ainsi expliqué l’actrice des années plus tard.

Une artiste passée derrière la caméra en 1990 avec « Scandale secret ». Cinq ans plus tard, l’actrice avait épousé le réalisateur et chef-opérateur Roberto Russo, après 20 ans de vie commune. En 2011, ce dernier avait annoncé que Monica Vitti était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis près de 15 ans.