Paris : des boîtes à musique disposées dans toute la ville

Serge Gainsbourg, Joséphine Baker ou encore Edith Piaf… Désormais, vous pourrez écouter des titres de ces artistes mythiques aux quatre coins de Paris. Le tout grâce à des «Music Box».

À l’initiative du projet : Jérôme Sallenave et Karim Hamida, avec leur réseau d’artistes The Atomik Nation. Ces deux artistes parisiens ont installé 250 boîtes à musique un peu partout dans Paris depuis janvier 2020, comme le rapportent nos confrères de France 3 Régions. «Notre idée est de poser de la musique dans la rue, explique Jérôme Sallenave. On a voulu télescoper la peinture et la musique urbaine, avec des objets sonores. Nos premiers collages de musique dans la rue remontent à 2018, avec des partitions, des vinyles…»

adoucir la rudesse de la capitale

L’installation, participative, est très simple : pour écouter les titres, il vous suffit de tourner la petite manivelle. «Ça nous a semblé naturel de les coller dans la rue pour les offrir aux passants. Notre but est aussi d’éclairer avec nos lucioles sonores les rues et les cœurs des gens. La ville est un milieu qu’on adore, mais c’est un lieu qui peut aussi être dur, où tu vies des moments heureux et d’autres plus difficiles», rajoute l’artiste.

Deux axes sonores différents ont été choisis : les artistes proposent des compositions personnelles et rendent également hommage à des musiciens importants pour eux. Au total, une quinzaine de modèles différents de boîtes ont été imaginés. «On rend également hommage à des personnalités disparues, de la génération de nos parents ou grands-parents, et qui restent attachées à notre enfance, note l’artiste. Les boîtes à musique sont des objets très liés à l’enfance.»

Au-delà de la France, 150 collages ont été réalisés en dehors de la capitale, en Suisse, en Belgique, au Portugal ou encore aux Pays-Bas. Malheureusement, 80% des installations sont volées ou détruites…