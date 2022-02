«Notre-Dame Brûle» : la première bande-annonce du film de Jean-Jacques Annaud sur l'incendie de la cathédrale dévoilée

Un événement tristement inoubliable. Réalisé par Jean-Jacques Annaud, le long-métrage «Notre-Dame Brûle», consacré au tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019, sortira au cinéma le 16 mars 2022.

En attendant de pouvoir le voir dans une salle obscure, une première bande-annonce a été dévoilée ce jeudi 3 février.

Le film reconstitue heure par heure le déroulé de la catastrophe et s’attache à montrer comment les pompiers, qui ont mis leur vie en danger, mais aussi la police, les architectes, ou encore les conservateurs, ont contribué au sauvetage de cet édifice, construit entre le XIIe et le XIVe siècle.

«Le récit se concentre sur les 24 heures qui s’achèvent au petit matin du 16 Avril», a précisé le cinéaste, à qui l'on doit notamment «Le Nom de la rose» et «Sept ans au Tibet».

Il retrace aussi «le défi pour les services de secours d’avoir été prévenus avec tant de retard, la gageure d’acheminer hommes et matériel à travers les embouteillages parisiens et la foule des badauds.»

Tourné dans différents édifices religieux français, dont la cathédrale d’Amiens et la basilique de Saint-Denis, ainsi qu'en studio, ce film en Imax et Dolby Atmos, se fixe «un double objectif : la rigueur du documentaire et l’ampleur du cinéma», a souligné Jean-Jacques Annaud.

Pour réaliser ce long-métrage, il a également utilisé plusieurs vidéos amateurs prises par des témoins sur les lieux et aux alentours de la cathédrale, où plus de 2.000 offices résonnaient chaque année sous ses voûtes, et qui a perdu sa flèche, un des symboles de la capitale française.