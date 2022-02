Stromae : le chanteur sera le président d’honneur des Victoires de la musique

Stromae sera le président d'honneur de la cérémonie des 37e Victoires de la musique, qui se tiendra le 11 février à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Le chanteur belge succède ainsi à Jean-Louis Aubert. Début janvier, l'artiste, qui sortira «Multitude» le 4 mars, avait enflammé la Toile après son passage dans le journal télévisé de TF1 où il avait dévoilé son nouveau titre «L'enfer», qui aborde notamment ses pensées suicidaires.

Pour cette nouvelle édition, retransmise sur France 2 à partir de 21h et présentée par Laury Thilleman et Olivier Minne, les grands favoris sont OrelSan, qui a sorti «Civilisation» en novembre, l'album le plus vendu en France en 2021, et Clara Luciani. Ils sont tous deux nommés dans quatre catégories : artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle.

Juliette Armanet et le groupe Feu ! Chatterton sont quant à eux cités dans trois catégories (artiste, chanson, album). Sans oublier Angèle. La jeune chanteuse pourrait remporter deux trophées, celui de la chanson originale de l'année pour son single «Bruxelles Je t'aime» et création audiovisuelle pour ce même titre.

L'année dernière, lors de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, Benjamin Biolay avait signé un doublé artiste masculin et meilleur album. Autre victoire marquante : celle de la chanteuse Pomme qui dénonce les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale. Elle était repartie couronnée du titre d'Artiste féminine de l'année.