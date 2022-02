Les 5 meilleures séries historiques à voir en 2022

Les séries historiques ont le vent en poupe. Et 2022 ne fera pas exception, avec une belle sélection disponible sur les plates-formes. Focus sur cinq d’entre elles.

Inventing Anna – 11 février

Cette nouvelle série, prévue sur Netflix à partir du 11 février, risque d’être l’un des programmes phare de l’année. Sa créatrice, Shonda Rhymes, n’est pas inconnue, puisqu’elle est déjà à l’origine de «Grey's Ananatomy», «Scandal» ou encore «Murder».

Cette fois-ci, l’histoire est inspirée par des faits rééls et se base sur l’article du «New York Magazine» intitulé «How Anna Delvey Tricked New York's Party People». Le thème ? La folle histoire d'une jeune femme d'origine russe qui va escroquer des milliers de dollars à plusieurs des membres de la haute société new-yorkaise, en se faisant passer pour une riche héritière, avant de se faire prendre. Haletant.

Vikings : Valhalla – 22 février

Les fans de Vikings vont être ravis. En effet, le 22 février, le spin-off «Vikings : Valhalla» débarquera également sur Netflix, un an après la conclusion de la saga. L’histoire se déroulera cent ans après les aventures de Ragnar.

On y suivra les aventures de certains des Vikings les plus célèbres : Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada… sans oublier celles du roi normand Guillaume le Conquérant. Le nom de Valhalla fait référence au lieu où les valeureux guerriers défunts sont emmenés dans la mythologie nordique.

La Chronique deS Bridgerton – 25 mars

Le 25 décembre 2020, Netflix dévoilait la première saison de «La Chronique des Bridgerton», créant un véritable engouement. Le 25 mars prochain, la famille de la haute société londonienne aura le droit à une seconde saison. Les fans ne suivront plus les péripéties de la jeune Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), mais bien de son frère aîné, Anthony.

L’histoire, qui se déroule durant la Régence anglaise, évoquait notamment un fait réel : la vie de la reine Charlotte, épouse de George III. Une pépite pour les fans d’histoire. Lady Whistledown réussira-t-elle à semer la zizanie ? Réponse le 25 mars.

The Crown – novembre 2022

Après quatre saisons, toutes passionnantes, la série «The Crown» reviendra avec de nouveaux épisodes en novembre 2022. Cette fois-ci, l’histoire se déroulera entre 1990 et 1997, de l'accession au pouvoir de John Major à l'accident de voiture mortel de Diana. C’est Imelda Staunton, la nouvelle interprète de la reine Elizabeth dans la série Netflix, qui avait révélé la nouvelle date de diffusion.

«Je suis ravie d'hériter du rôle de la reine Elizabeth de deux actrices exceptionnelles. Je ferai de mon mieux pour prolonger l'excellence qu'elles ont établie», avait-elle déclaré à cette occasion. Pour rappel, la série a remporté le prix de la meilleure série dramatique lors des derniers Emmy Awards.

Marie-Antoinette (pas de date de diffusion précise)

La célèbre reine de France sera bientôt l'héroïne d'une nouvelle série produite par Canal +. À l’origine de sa création : Déborah Davis, qui a déjà signé le film oscarisé «La Favorite». Si la date de diffusion précise n’a pas encore été dévoilée, cela devrait être courant 2022. Confortée par le succès d'audience de la série «Versailles», la chaîne a décidé de se lancer dans une nouvelle création originale dédiée à l'épouse de Louis XVI, et guillotinée en 1793 pendant la Révolution française. Huit épisodes de 52 minutes constitueront la première saison. La reine sera interprétée par l’actrice allemande Emilia Schüle, tandis que Louis Cunningham jouera son époux.

Bonus : The Gilded AgE

Le premier épisode de «The Gilded Age» est d’ores et déjà arrivé sur OCS ! Désormais, un épisode par semaine sera diffusé pour cette série de Julian Fellowes, scénariste de «Gosford Park» et créateur de «Downton Abbey». L’histoire se déroule durant le Gilded Age (jusque-là pas de suspense), période de prospérité qui suivit la guerre de Sécession aux États-Unis.

La jeune Marian Brook découvre la haute société et se retrouve au milieu d'un conflit entre une de ses tantes et leurs voisins, l'ambitieux magnat des chemins de fer George Russel et sa femme Bertha, rapporte le site officiel de la plate-forme.