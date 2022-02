«Notre-Dame Brûle» : Comment le film a-t-il été tourné ?

Avec Notre-Dame Brûle, le réalisateur Jean-Jacques Annaud revient sur l'incendie qui a ravagé une partie de l'édifice le 15 avril 2019. Attendu pour le 16 mars prochain, le film donne à voir des images saisissantes et le travail des sapeurs-pompiers pour éteindre les flammes. Mais le réalisateur français mise aussi sur de nouvelles technologies pour un rendu immersif et spectaculaire.

Car le nouveau long-métrage se veut une reconstitution minutieuse et heure par heure de la catastrophe. Jean-Jacques Annaud y montre comment les soldats du feu, la police, les architectes et même les conservateurs ont contribué au sauvetage de ce monument emblématique de Paris, construit entre le XIIe et le XIVe siècle.

Minute par minute, le réalisateur retrace le cauchemar vécu en direct par des millions de Français, en montrant notamment la chute de la célèbre flèche de la cathédrale, haute de 96 mètres de haut et qui surplombait le transept du monument religieux.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Si Jean-Jacques Annaud n'a pas pu tourner directement sur le site, fermé au public en raison de sa rénovation, le cinéaste est allé chercher des plans au sein de la cathédrale d’Amiens, mais aussi de la basilique de Saint-Denis. Parallèlement, le réalisateur du Nom de la Rose (1986) a fait superviser ses prises de vue et les propos rapportés par des spécialistes du patrimoine religieux ainsi que les sapeurs-pompiers, qui ont témoigné du sinistre. Enfin, le film s'appuie également sur de nombreuses vidéos amateurs tournées lors de la catastrophe et notamment partagées sur les réseaux sociaux.

© Ubsioft

Jean-Jacques Annaud a également collaboré avec l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft afin de proposer une expérience en réalité virtuelle pour s'approcher au plus près de l'incendie aux côtés des soldats du feu.

Pour rappel, Ubisoft avait modélisé entièrement Notre-Dame de Paris afin de créer son jeu Assassin's Creed Unity (2014), qui immergeait le joueur au cœur du Paris de la Révolution Française au XVIIIe siècle. Cette expérience VR viendra compléter celle dénommée «Eternelle Notre-Dame» qui permet de faire un voyage temporel à travers l'édification de la cathédrale depuis le Moyen-Age et à 360°.