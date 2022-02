Jubilé d'Elizabeth II : 5 livres pour tout savoir sur la reine

Sa vie, ses chapeaux, son histoire d’amour…Devenue reine le 6 février 1952 après la disparition prématurée de son père, Elizabeth II célèbre ce dimanche 6 février ses 70 ans d'accession au trône royal. A l’occasion de son jubilé de platine, voici 5 livres pour tout savoir sur le monarque vivant au règne le plus long.

Le plus complet

©Fayard

«Dans l'intimité du règne» est le fruit d'une enquête qui a duré plus de trois ans. Spécialiste de l'histoire des familles royales, Isabelle Rivère a suivi la souveraine dans le cadre de ses fonctions, rencontré ses amis, ses collaborateurs et autres témoins de son règne. Riche en témoignages, son ouvrage retrace le destin hors du commun de «Lilibet», décrit son quotidien, sa vie de famille, mais aussi les liens qui l’unissent à la France.

«Dans l'intimité du règne», de Isabelle Rivère, éd. Fayard.

Le plus drôle

©Albin Michel

Stephen Clarke propose de son côté un portrait plus décalé de la reine. Comme le nom de son livre l’indique, «Elizabeth II ou l'humour souverain», le journaliste et écrivain met en avant l'irrésistible sens de l'humour de Sa Majesté en dévoilant de multiples anecdotes amusantes que ce soit dans sa vie privée, comme ses farces jouées à ses petits-fils, ou en public, en compagnie de grands dirigeants et lors de cérémonies officielles.

«Elizabeth II ou l'humour souverain», Stephen Clarke, éd. Albin Michel.

Le plus stylé

©EPA

S’il y a un bien un accessoire de mode qui symbolise son règne, c’est le chapeau. A fleurs, à voilettes, à plumes… «The Queen» a porté des milliers de couvre-chefs aux couleurs vives, toujours assortis à ses tenues. Dans son beau livre «Les chapeaux de la couronne», Thomas Pernette invite à redécouvrir les modèles les plus emblématiques, en montrant qu’au-delà de leurs qualités esthétiques, ils sont un véritable élément du soft-power britannique.

«Elizabeth II Les Chapeaux de la couronne», Thomas Pernette, éd. EPA.

Le plus romantique

©Hauteville

Une histoire d'amour légendaire qui aura duré plus de 70 ans. «Before the crown» séduira à coup sûr les fans de la série The Crown. A travers cet ouvrage de fiction basé sur des faits réels, l’auteure britannique Flora Harding, spécialiste des romans historiques, raconte les premiers émois de la princesse Elizabeth et du prince Philip, jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, qui incarne alors tout ce qui est contraire à l'étiquette.

«Before the crown», Flora Harding, éd. Hauteville.

Le plus thématique

©Glénat

Pour tout savoir sur la doyenne des têtes couronnées, on peut se procurer «The Queen», de l’historien français Guillaume Picon, qui a privilégié une présentation thématique. Ses liens avec ses sujets, son rôle de mère de famille, ses résidences, ses voyages… Illustré avec les photographies de Presse Association, cet ouvrage de référence s’attache à montrer la femme qu’Elizabeth II est parvenue à dissimuler sous ses diadèmes et ses longs manteaux.

«The Queen - Elisabeth II, un destin d'exception», Guillaume Picon, éd. Glénat.