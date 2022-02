Vacances d'hiver : voici 5 activités à faire en famille à Paris

Du vendredi 18 février au dimanche 6 mars 2022, les enfants scolarisés dans la zone C (dont dépend Paris) seront en vacances. Une bonne occasion d’organiser des activités en famille, que cela soit au musée, au cinéma ou encore à la ferme. Voici un tour d’horizon de nos activités préférées.

Un atelier spécial kids à Beaubourg (dès 4 ans)

Aprés JR, Claude Closky, Françoise Pétrovitch ou encore Yaacov Agam, c’est au tour de Jean-Charles de Castelbajac d’être invité par le Centre Pompidou pour concevoir une exposition-atelier dédiée aux enfants à partir de 4 ans. «Dans mes dessins d’enfance, je résumais ou condensais mes émotions par des signes ou des symboles : la tristesse par un nuage pluvieux, la récompense par une couronne, le don par une main, créant ainsi un langage de signes universels (…) En pensant à la Galerie des enfants, s'est imposée à moi l’idée de mettre en scène une installation d’un monde de signes pour le peuple de demain que sont les enfants d‘aujourd’hui.» L'exposition − atelier « Le Peuple de demain » propose neuf activités conçues par l'artiste autour de ces notions et de cet imaginaire, jusqu’au 9 mai.

Galerie des enfants – Centre Pompidou, Paris (4e), du 25 sept. 2021 au 9 mai 2022, à 11h - 13h et 14h - 19h, tous les jours sauf mardis (gratuit, réservation recommandée).

Un cours de cuisine chez Eataly (dès 4 ans)

Sauce tomate, mozzarella, jambon de Parme, basilic ou encore chèvre et miel… Tous les goûts sont permis pour les pizzas maison. Et qui n’a jamais rêvé de mettre la main à la pâte ? Eataly propose des ateliers cuisine afin de faire découvrir à votre enfant, accompagné d’un chef, le plaisir de faire sa propre pizza. Il devra préparer la pâte, choisir ses ingrédients, et pourra suivre toutes les étapes de la vraie recette à l’italienne.

© Eataly

Le 26 février, la fête continue et le cours petit chef Pizza se met aux couleurs du Carnaval. Il durera exceptionnellement 3h (de 14h à 17h) et proposera un atelier décoration de Masque du Carnaval, le cours Petit Chef Pizza, ainsi que le récit d’un compte du Carnaval par l’animatrice de la chaîne YouTube «Histoires et Comptines pour Enfants». A noter que les parents n'ont pas besoin de réserver une place, et peuvent laisser leurs enfants pendant les cours s'ils sont agés de plus de 8 ans.

Ateliers pizza, durée du cours : 1h30, 37 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris (4e), 35 €.

Un escape game dans le Marais (dès 10 ans)

De plus en plus d’escape games fleurissent, sur des thèmes divers et variés. «Les secrets du Marais» propose, dès l’âge de 10/11 ans, de rejoindre le guide, avec pour seule piste un numéro de téléphone ! Le tout en 70 minutes.

©Familin'Paris

Pour se faire, il faudra résoudre les indices et mystères qui jalonnent le parcours. Une belle façon de découvrir le Marais, son histoire, son patrimoine et surtout ses secrets. Bien évidemment, votre guide pourra vous donner un petit coup de main si vous êtes perdu ou bloqué. Au départ, vous disposerez d’une carte, une tablette et un book ainsi que de votre portable pour être joint par votre guide si besoin.

Escape Game «Les secrets du Marais», 1h30, métro Saint-Paul (Paris 4ème), 72€ pour 2 à 6 personnes.

Un tour à la ferme (dès 3 ans)

Aller au vert ne fait jamais de mal. Bonne nouvelle : les fermes de Gally accueillent de nouveau les familles pour des ateliers ou une visite en extérieur de la basse-cour et des prés des animaux en Seine-Saint-Denis.

© Les fermes de Gally

Les bambins de 3 à 12 ans pourront par exemple profiter de l’atelier pain, et repartir à la maison avec leur pain à cuire. Ceux de 5 à 12 ans pourront actionner la grugette et le pressoir avant de fabriquer leur propre jus de pomme. Des ateliers beurre et papier recyclé sont également organisés.

Au-delà de ces évènements, il est possible pour vos enfants de fêter leur anniversaire à la ferme, entre amis. Des ateliers ludiques et des animaux leur font passer un moment inoubliable.

Les fermes de Gally, 114 avenue de Stalingrad, Saint-Denis (93), mercredis et samedis de 10h à 13h, et de 14h à 18h.

Un nouveau film d'animation au cinéma (dès 6 ans)

Dès le 2 février, le film de Laurent Zeitoun et Theodore Ty sera au cinéma. L’histoire est simple : «Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession.

Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !» Une leçon de vie à voir en famille,

Vaillante, déjà sur les écrans.