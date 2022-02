Céline Dion : malgré ses problèmes de santé, la star maintient sa tournée européenne selon des proches

Alors que la star a annulé en octobre 2021 sa résidence à Las Vegas pour raison de santé, puis en janvier dernier les dates de sa tournée américaine, Céline Dion ne compte pas, pour l’heure, annuler sa tournée européenne, dont le coup d’envoi doit être donné en mai en Grande-Bretagne.

C’est ce qu’ont confirmé des proches de l’artiste québécoise dans Le Parisien, dimanche 6 février. «Bien sûre qu’elle va avoir lieu» ont-ils expliqué, faisant savoir que l’artiste était «impatiente de remonter sur scène», et que «les dates parisiennes sont bien sûre maintenues». L’artiste n’a ainsi pas prévue selon le journal d’annuler ses dates européennes, de passage en France au Paris La défense Arena, du 16 au 24 septembre. Des sources citées par le quotidien qui ont également tenu à rassurer sur l’état de santé de Céline Dion, donnant au passage des précisions sur la maladie dont elle souffre.

Pas de cancer

«Elle ne souffre en rien d’un cancer ou de la maladie d’Alzheimer, comme on a pu le lire», ont-ils fait savoir afin de mettre un terme aux spéculations, qui circulent depuis des mois. «Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n’est déjà pas épaisse, cela se voit» ont-ils précisé. Une maladie qui «ne nécessite pas d’opération, mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien».

Alors que dans son dernier communiqué de presse, annonçant l’annulation de sa tournée américaine, l’interprète de «Pour que tu m’aimes encore» avait noté devoir «être plus patiente et suivre les recommandations de (ses) médecins», elle peut compter sur le soutien de ses fans. «J’ai été très touchée par tous les messages d’encouragement que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi», avait conclu la star, qui peut également s'appuyer sur son entourage et ses enfants.

Malgré le vide laissé par la disparition, en 2016, de René Angélil - à qui Céline Dion a rendu hommage le 14 janvier dernier sur son compte Instagram, expliquant penser à lui «une centaine de fois par jour » - l’artiste «est bien loin d’avoir des idées noires et elle est très bien entourée. Ses enfants grandissent auprès d'elle», ont également précisé les proches cités par le Parisien. Des enfants qui comblent la star, à l'instar de son fils aîné René-Charles, dont Céline Dion a loué les qualités dans un récent message, à l'occasion des 21 ans de son premier enfant.