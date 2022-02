César 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie ?

Un rendez-vous incontournable du 7ème art. La 47e cérémonie des César se tiendra le vendredi 25 février prochain sur la scène de L’Olympia, à Paris.

Présentée par Antoine de Caunes, sous la présidence de la cinéaste Danièle Thompson, cette grand messe, qui récompense le meilleur du cinéma français depuis 1976, sera diffusée à partir de 21h en clair, en direct, et en exclusivité sur Canal+.

Le film «Illusions perdues», de Xavier Giannoli, part grand favori avec 15 nominations, dont le meilleur film et la meilleure réalisation. Il est suivi par «Annette», de Leos Carax, nommé dans 11 catégories et par «Aline», de Valérie Lemercier, avec 10 possibilités de statuettes.

Lors de cette nouvelle édition, l’actrice et productrice australienne Cate Blanchett se verra remettre le César d’Honneur pour l'ensemble de sa carrière et ses engagements pour le droit des femmes et l’écologie.

A noter que pour l’occasion, le groupe va déployer un dispositif digital exceptionnel sur les réseaux sociaux, de Tik Tok à Snapchat, et l’ensemble des plates-formes vidéo. L’événement sera également retransmis en direct sur Europe 1, dès 20h.

L’année dernière, «Adieu les cons» d'Albert Dupontel avait fait l'unanimité, remportant sept récompenses. Il avait notamment décroché les César du meilleur réalisateur et du meilleur film.