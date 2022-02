Le Printemps du cinéma fait son grand retour en mars, après deux ans d’absence

Le printemps du cinéma est de retour après deux ans d’absence. Du dimanche 20 au mardi 22 mars inclus, les spectateurs pourront bénéficier d'un tarif réduit dans toutes les salles obscures de l’Hexagone.

Pendant ces trois jours, le ticket de cinéma sera au tarif exceptionnel de 4 euros pour n'importe quelle séance et l’ensemble des publics.

Parmi les longs-métrages qui seront à l’affiche au cours de cette période, on peut notamment citer le film «The Batman», de Matt Reeves avec Robert Pattinson, «Belfast», un magnifique drame en noir et blanc signé Kenneth Branagh, ou encore «Downton Abbey II : un nouvelle ère», suite de l'histoire de la famille Crawley réalisée par Simon Curtis.

Côté films français, on pourra opter pour «Murder Party», de Nicolas Pleskof, avec Alice Pol, Miou Miou, et Eddy Micthell, «Kung Fu Zohra», de Mabrouk El Mechri, avec Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia, ou encore «Notre-Dame brûle», de Jean-Jacques Annaud, consacré au tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019.

Ce rendez-vous cinématographique est toujours un évènement. Mais cette année plus encore. Et pour cause, les deux éditions précédentes (2020 et 2021) avaient été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

En 2019, plus de 3 millions de cinéphiles ont profité de cette opération, à l'initiative de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), soit son deuxième meilleur score depuis dix ans.