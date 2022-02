Brit Awards : Adele rafle trois récompenses lors de la première édition «non-genrée» de la cérémonie

La cérémonie des Brit Awards 2022, récompenses britanniques de la musique pop, qui s’est tenue ce 8 février avec une nouveauté majeure – à savoir la fin des catégories « hommes » et « femmes » – a vu la chanteuse Adele triompher.

La star a remporté pas moins de trois prix, dont celui du très convoité «meilleur album de l'année». La chanteuse a été récompensée pour son quatrième album studio, «30», et est également repartie avec le prix de la chanson de l'année avec son tube imparable «Easy On Me», ainsi que celui d'artiste de l'année.

«Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix, a-t-elle déclaré en référence à la suppression des catégories genrées, mais j'aime vraiment être une femme, une artiste féminine, réellement», a ajouté Adele sous les applaudissements du public de l’O2 Arena.

the third win of the night for @Adele as '30' takes home @MastercardUK Album of the Year! #BRITs pic.twitter.com/BLbUxC9tz8 — BRIT Awards (@BRITs) February 8, 2022

Première non-genrée

Cette année, les Brit Awards ont, pour la première fois, supprimé les catégories «hommes» et «femmes». Les artistes ont tous concouru ensemble afin d’être distingués «uniquement pour leur travail et leur musique plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s'identifier ou la façon dont les autres peuvent les percevoir», ont expliqué les organisateurs.

Le britannique Sam Smith, qui se considère comme non-binaire (ne s'identifiant ni au genre masculin ni au féminin), n'avait pas concouru en 2021 aux Brit Awards car aucune catégorie ne lui correspondait.

Ed Sheeran, star britannique de la pop, a quant à lui remporté le prix d'auteur-compositeur de l'année et la jeune Américaine Olivia Rodrigo a été couronnée pour la chanson internationale de l'année avec «Good For You».

Le magazine spécialisé NME relève que la liste des nominations aux Brit Awards de cette année comprend le plus grand nombre de femmes nominées depuis plus d'une décennie. Dans les 13 catégories, 18 artistes féminines ou groupes entièrement féminins ont été nominés.

Le palmarès complet des Brit Awards 2022 :

Artiste de l’année

Adele - gagnante

face à :

Dave



Ed Sheeran



Little Simz



Sam Fender



Groupe



Wolf Alice – gagnant



Coldplay



D-Block Europe



Little Mix



London Grammar

BRITs Rising Star

Holly Humberstone - gagnante

face à :

Bree Runway



Lola Young

Song of the Year

Adele – ‘Easy On Me’ – gagnante

face à :

A1 & J1 – ‘Latest Trends’



Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – ‘Don’t Play’



Becky Hill and David Guetta – ‘Remember’



Central Cee – ‘Obsessed With You’



Dave – ‘Clash (featuring Stormzy)’



Ed Sheeran – ‘Bad Habits’



Elton John and Dua Lipa – ‘Cold Heart’



Glass Animals – ‘Heat Waves’



Joel Corry/Raye/David Guetta – ‘Bed’



KSI – ‘Holiday’



Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – ‘Wellerman’



Riton x Nightcrawlers – ‘Friday (featuring Mufasa and Hypeman)’



Tion Wayne and Russ Millions – ‘Body’



Tom Grennan – ‘Little Bit of Love’

Best New Artist

Little Simz – gagnante

face à :

Central Cee



Griff



Joy Crookes



Self Esteem

Mastercard Album of the Year

Adele – ’30’ – gagnante

face à :

Dave – ‘We’re All Alone In This Together’



Ed Sheeran – ‘=’



Little Simz – ‘Sometimes I Might Be Introvert’



Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

Best Rock/Alternative Act

Sam Fender – gagnant

face à :

Coldplay



Glass Animals



Tom Grennan



Wolf Alice



Best Hip Hop/Grime/Rap Act



Dave – gagnant



AJ Tracey



Central Cee



Ghetts



Little Simz

Best Dance Act

Becky Hill – gagnante

face à :

Calvin Harros



Fred again…



Joel Corry



Raye

Best Pop/R&B Act

Dua Lipa – gagnante

face à :

Adele



Ed Sheeran



Griff



Joy Crookes

International Artist

Billie Eilish – gagnante

face à :

Doja Cat



Lil Nas X



Olivia Rodrigo



Taylor Swift

International Group

Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson .Paak – gagnants

face à :

ABBA



BTS



Måneskin



The War On Drugs

International Song of the Year

Olivia Rodrigo – ‘Good 4 U’ – gagnante

face à :

ATB/Topic/A75 – ‘Your Love’



Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’



Ckay – ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’



Doja Cat – ‘Kiss Me More (featuring Sza)’



Galantis/Guetta/Little Mix – ‘Heartbreak Anthem’



Jonasu – ‘Black Magic’



Kid Laroi and Justin Bieber – ‘Stay’



Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’



Lil Tjay & 6lack – ‘Calling My Phone’



Måneskin – ‘I Wanna Be You Slave’



Polo G – ‘Rapstar’



Tiësto – ‘The Business’



The Weeknd – ‘Save Your Tears’

Songwriter of the Year

Ed Sheeran – gagnant