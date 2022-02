Betty Davis, pionnière du funk, est décédée

Betty Davis, pionnière du funk et seconde épouse de Miles Davis, est décédée mercredi à l’âge de 77 ans.

Une annonce faite sur le site de l’artiste par son amie de longue date Constance Portis. «C'est avec une grande tristesse que je partage la nouvelle du décès de Betty Davis, influenceuse musicale aux multiples talents et pionnière du rock, chanteuse, auteure-compositeure et figure de la mode», a-t-elle écrit.

Mannequin et artiste, Betty Davis a marqué le monde de la funk dont elle fut l’une des pionnières.

Une source d'inspiration

Si sa courte carrière n'a pas connu de succès commercial, elle a influencé le monde de la musique pendant des décennies. À commencer par Miles Davis, dont elle fut la seconde épouse. Leur fulgurant mariage n’a duré qu’un an, mais c’est à Betty Davis que l'on attribue le mérite d'avoir fait découvrir au trompettiste le rock de l'époque, à travers Jimi Hendrix, et ouvert la voie à sa phase fusion, qui a donné naissance à «Bitches Brew» en 1970.

Légende de la scène musicale new-yorkaise des années 1960, l’artiste qui a essentiellement été active entre 1964 et 1975, a par la suite inspiré plusieurs générations d’artistes à l’instar des rappeurs Ice Cube et Talib Kweli, qui ont samplé son travail. Elle avait également connu un grand succès pour son lyrisme aux références sexuelles, ouvrant la voie à des légendes comme Prince et Madonna.

Auteure de quatre albums studio, de «Betty Davis» sorti en 1973 à «Is it love or desire» paru en 1976, elle s’était retirée de l’industrie musicale au début des années 1980. Dernièrement l’un de ses titres «Uptown (to Harlem)», écrit en 1967 pour les Chambers Brothers, a été mis à l’honneur dans le documentaire «Summer of Soul» du musicien Questlove, nommé aux Oscars 2022.