Festival Francofolies : voici la liste des artistes de l'édition 2022

Ce jeudi 10 février, une nouvelle salve de noms a été annoncée pour les Francofolies. Le festival se déroulera du 13 au 17 juillet 2022.

Le 13 juillet, ce sont sept artistes qui rejoignent la programmation : Meskerem Mees, Zaho de Sagazan, Coline Rio, Fishbach, Barbara Pravi, Bobbie et Emma Peters. Le jour suivant, ce sont Poupie, Pierre Lapointe, PPJ et Marie-Flore - Château Forte qui s’ajoutent aux noms déjà annoncés.

Gwendoline, Terrenoire, Patrick Fiori…

Le troisième jour (15 juillet), huit artistes répartis entre têtes d’affiche et Le Chantier des Francofolies, destiné aux artistes émergents, sont annoncés : Ziak, Pauline Croze, Bernard Lavilliers, Sabrina Ballaouel, Oklou, Gwendoline, Ez3kiel et Patrick Fiori. Tous les genres musicaux seront donc au rendez-vous.

Enfin, les deux derniers jours du festival accueilleront Sopico, Ours, François Morel, Kalika, Terrenoire, Lonny, Gwennyn, Denez Prigent, Mars Red Sky, Hangman’s Chair ou encore YNDI, Iliona - Romane, Lisa Portelli et Florent Marchet. Ces noms viennent s’ajouter à ceux déjà annoncés : Angèle, Clara Luciani, SCH, Juliette Armanet, Orelsan, Asaf Avidan, Roméo Elvis, Last Train, Malik Djoudi…