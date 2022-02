Ed Sheeran invite Taylor Swift sur son titre «The Joker and the Queen» (video)

Ce vendredi 11 février, les deux superstars Ed Sheeran et Taylor Swift ont dévoilé un nouveau titre : «The Joker And The Queen».

Le single est accompagné d’un clip, également diffusé ce vendredi 11 février. La vidéo parlera aux fans, puisqu’elle est la suite de l’intrigue d'«Everything has changed», sortie en 2013. On suit deux jeunes adolescents tristes d’être séparés après un déménagement.

Les personnages qui représentent Ed Sheeran et Taylor Swift, Jack et Ava, ont désormais 18 ans. «The Joker And The Queen» est issu du dernier album du chanteur, «=», d’ores et déjà disque de platine en France.

Une quatrième collaboration pour le duo

Le duo n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’il s’agit de la quatrième collaboration pour les deux amis, qui sont très proches. Ils ont récemment enregistré «Run», pour la nouvelle version de l’album de la chanteuse, et avaient déjà chanté ensemble sur deux duos, «Everyhing has Changed» (2012), ainsi que «End Game» (2017).

«Taylor et moi avons écrit et enregistré notre première chanson ensemble en 2012, il y a déjà dix ans maintenant. Je suis si honoré de l’entendre sur cette chanson. Non seulement elle est la meilleure chanteuse et autrice du monde mais elle est aussi une amie proche. Je suis heureux de la voir dans ma vie. Pour le clip, on a eu la chance de retrouver les enfants de ‘’everything had changed’’, qui ont bien grandi et sont prêts pour l’université maintenant ! J’espère que vous aimerez la chanson et le clip, passez un bon week-end», a écrit Ed Sheeran dans un post Instagram.

Ed Sheeran, en concert les 29 et 30 juillet au Stade de France