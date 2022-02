«Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir» : les premières images de la série dévoilées (PHOTOS)

Ca y est, les fans du monde entier ont enfin des images à se mettre sous la dent. Les premiers aperçus de ce à quoi ressemblera la série phénomène «Les anneaux de pouvoir», tirée de l'univers du Seigneur des anneaux, ont été dévoilés par Vanity Fair.

Ainsi, après un premier teaser vidéo et une longue série énigmatique d'affiches sans visages, les studios d'Amazon ont offert de nombreuses prises de vues, de la photo de tournage aux mises en situation.

Alors que la très attendue première bande-annonce sera dévoilée dans la nuit de dimanche à lundi prochain lors de la finale du Super Bowl, on peut déjà se faire une idée de la richesse des moyens mis en oeuvre, et du savant mélange entre anciens personnages déjà aperçus dans les adaptations en film de Peter Jackson ( mais sous les traits de nouveaux acteurs), et héros inédits créés pour l'occasion.

On peut même envisager les premières connexions entre eux, et quelles intrigues pourraient animer le récit.

Située pendant le Deuxième âge de la Terre du milieu - soit au minimum 3000 ans avant les événéments contenus dans Le Seigneur des anneaux, qui se déroulent à la fin du Troisième âge - la saga d'Amazon devrait offrir un rôle prépondérant au maléfique Sauron. On devrait suivre les trahisons et manipulations du sorcier lors de la création des fameux anneaux de pouvoir, et surtout l'Unique, qu'il a tant cherché à retrouver dans Le Seigneur des anneaux : «Un Anneau pour les gouverner tous, Un Anneau pour les trouver, Un Anneau pour les amener tous, Et dans les ténèbres les lier.»

Le réalisateur J.A. Bayona aurait d'ailleurs puisé dans ses propres souvenirs d'enfance de la dictature franquiste pour donner corps à ce personnage et à son emprise.

Une série héroïque et grand public

Autres personnages emblématiques de l'univers de J.R.R. Tolkien qui seront de nouveaux présents à l'écran dès le 2 septembre prochain, date de lancement de la série sur la plate-forme, les elfes Galadriel et Elrond, forcément rajeunis, respectivement sous les traits de Morfyyd Clark et Robert Aramayo. A ces icônes des récits de Tolkien s'ajoutent de nombreux autres personnages inédits, qui permettront de faire avancer le récit et de condenser une histoire censée se dérouler dans les romans sur des centaines d'années.

On croisera ainsi la route, entre autres, d'Halbrand, un humain «fugitif de son passé» selon Vanity Fair, campé par Charlie Vickers, du prince nain Durin IV (Owain Arthur), ou encore de l’elfe sylvestre Arondir (Ismael Cruz Córdova), apparamment amoureux de l'humaine Bronwyn (Nazanin Boniadi).

Elfes du Lindon, hobbits, nains de Khazad-dûm et humains de Núménor, tous devraient avoir leur rôle à jouer dans cette grande fresque, qui exaltera les grands sentiments, bien loin de l'imagerie de Game of Thrones. Comme le dit ainsi le showrunner Patrick McKay dans Vanity Fair, l'objectif est «de créer une série tous publics, même si les plus jeunes devront peut-être se cacher les yeux de temps en temps. Nous avons beaucoup parlé du ton des livres de Tolkien. Il s'agit d'un matériau parfois effrayant – et parfois très sérieux, très politique ou très sophistiqué – mais il est aussi réconfortant, positif et optimiste. Il s'agit avant tout d'amitié, de fraternité, et d’une bande d’outsiders et de gens modestes qui combattent les ténèbres.»

Les moyens mis en oeuvre laissent en tout cas augurer d'un résultat digne des meilleurs épisodes de la saga tirée de l'oeuvre de G.R.R. Martin. Les premiers épisodes auraient ainsi coûté près de 462 millions de dollars. De quoi espérer beaucoup mieux que la série The Wheel of Time et ses 80 millions de dollars pour la première saison.