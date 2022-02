Saint-Valentin 2022 : 5 livres érotiques à offrir et se faire offrir

La Saint-Valentin est l’occasion rêvée d’offrir un cadeau à l’être cher pour lui témoigner son amour. Et cette année, pourquoi ne pas pimenter la soirée et surprendre son partenaire avec un livre érotique ? Voici 5 ouvrages qui ne manqueront pas de faire monter la température.

«Adulte Air», de Rita Perse

©La Musardine

Né du compte Instagram @Adulte_Air, qui compte plus de 125 000 abonnés, «Adulte Air» (éd. La Musardine) de Rita Perse, plonge le lecteur dans l’intimité sentimentale et érotique d'une femme résidant à Genève, mère de deux enfants et mariée depuis plusieurs années. Alors qu’elle est confrontée au manque, la quadragénaire va s’épanouir en vivant une relation adultère. Rythmé par des chapitres très court, l’ouvrage raconte sans filtre l’amour passionnel entre la protagoniste et son amant, dont elle a croisé le regard pour la première fois dans une librairie. Cette histoire est narrée via des milliers de posts publiées sur le compte, mais risque de censure oblige, avec beaucoup de retenu. Cette fois, l’écrivaine Suisse d'origine iranienne explore leur idylle sans concession.

«Adulte Air», Rita Perse, éd. La Musardine.

«Anthologie de la fellation ne BD», de Nicolas Cartelet

©Dynamite

Côté bande dessinée, vous pouvez miser sur «Anthologie de la fellation en BD» (éd. Dynamite), de Nicolas Cartelet. Cet album grand format revient tout d’abord sur l’art de la fellation à travers le temps, avant de montrer plusieurs planches mettant en scène cet acte sexuel. Bruce Morgan, Olaf Boccère, Georges Pichard… Au total, l’auteur a réuni de long extraits tirés de plus de soixante œuvres. Au fil des pages, on (re)découvre également la jolie Miel de l’auteur italien Milo Manara qui procure une fellation à l’homme invisible pour le démasquer, Druuna, la créature plantureuse de Paolo Eleuteri Serpieri qui offre sa bouche contre sa vie, ou encore la jeune femme libre et indépendante O, magnifiée par Guido Crepax, qui communie avec le sexe de son maître.

«Anthologie de la fellation ne BD», Nicolas Cartelet, éd. Dynamite.

«Cent quatrains érotiques», de Patrizia Valduga

©Nous

Pour se réchauffer en cette période hivernale, on peut également compter les poèmes vibrants de Patrizia Valduga. «Cent quatrains érotiques» (éd. Nous) raconte une nuit d’amour. Deux voix distinctes, celle d’une femme et son amant, prennent la parole et se courent après, se répondent d’un vers à l’autre, tantôt avec crudité, tantôt avec tendresse. La plume de la poétesse italienne, toujours vêtue de noir, entraîne le lecteur dans un monde fait de désir, d’attente, de tyrannie, de jeu, et de sexe, dont voici un aperçu : «Eh ! on a la nuit entière pour nous ; / Écoute-moi bien : ne jouis pas, attends / prolonge ton plaisir, tiens jusqu’au bout…/ si tu jouis, je te fesse une heure durant».

«Cent quatrains érotiques», Patrizia Valduga, éd. Nous.

«COLOSSE - LE MAÎTRE DU JEU», DE ANNA WENDELL

©Addictives

Une romance interdite. Autre ouvrage qui saura éveiller les sens : «Colosse - Le Maître du Jeu» (éd. Addictives) signée Anna Wendell. Ce roman à la couverture pour le moins suggestive suit les aventures de Alison, une jeune femme pétillante et à la langue bien pendue, qui, à la demande de son père gravement malade, met sa vie entre parenthèse pour partir sur les traces de son demi-frère caché. Arrogant, dominateur, solitaire et irrésistiblement attirant, Archibald vit en Ecosse dans un manoir. Mais une fois sur place, face à ce colosse, Alison aura du mal à calmer ses ardeurs. Il le faudra pourtant, à moins que certains secrets soient enfin révélés. Manipulations, suspenses, révélations surprenantes, sensualité, et passion débridée sont au menu de ce livre à l’humour piquant qui met les émotions à rude épreuve.

«Colosse - Le Maître du Jeu», Anna Wendell, éd. Addictives.

«Entre elle & lui», de Fabienne Leloup

©Ramsay

Le don de soi comme preuve d'amour. Loin de l'image d'Epinal souvent véhiculée par la Saint-Valentin, la romancière et professeure spécialiste du fantastique Fabienne Leloup offre avec son dernier roman «Entre elle & Lui» (Ed.Ramsay) une parfaite illustration des chemins tortueux, entre désir et abandon, que peut emprunter la passion. On y suit la relation, épistolaire puis physique, de deux êtres, Lui, albigeois, Elle, parisienne, prêts à se livrer à tous les jeux les plus intenses, pourvu qu'ils soient exclusifs et entretiennent la flamme d'un désir qui célèbre le don de soi à l'autre comme source du plaisir. Deux personnages que l'auteure a préféré ne pas nommer, pour mieux laisser le lecteur se concentrer sur leur cheminement. Puisant dans l'univers du romantisme noir, de George Bataille ou encore de l'imaginaire païen, Fabienne Leloup invoque tout un univers, en faisant honneur par son style à l'écriture érotique.

«Entre Elle & Lui», Fabienne Leloup, éd.Ramsay.