Whitney Houston : 5 tubes à écouter en boucle

Le 11 février 2012, Whitney Houston décédait des suites d'un arrêt cardiaque après une overdose à Beverly Hills, en Californie. Dix ans plus tard, sa musique continue de faire danser et chanter. Focus sur 5 tubes incontournables de l’artiste.

Saving All My Love for You

«Saving All My Love for You» est une chanson typique des années 1980 (sortie en 1985). Couronnée de succès, Whitney Houston avait reçu pour ce titre le Grammy Award de la meilleure chanteuse pop ou de variété en 1986.

Le morceau sera chanté a cappella par Céline Dion durant le «Live Grammy Salute To Whitney Houston» en 2012, afin de lui rendre hommage peu après son décès.

I Wanna Dance with Somebody

Ce morceau est le premier single extrait de son second album studio, «Whitney». La chanson a été enregistrée en juillet 1986 et sort le 2 mai 1987. Immédiatement, c’est le succès.

Le titre sera en effet vendu à 4,2 millions d'exemplaires à travers le monde. En quelques semaines, le titre devient numéro 1 au Billboard 100 des États-Unis.

I Will Always Love You

Qui n’a jamais chanté à pleins poumons sur «I Will Always Love You» ? Le tube planétaire sorti en 1992 n’est pas une chanson originale mais une œuvre de Dolly Parton. Elvis Presley souhaitait également en faire la reprise, mais a vu sa proposition refusée (il souhaitait 50% des droits).

Whitney Houston l’interprète pour sa part lorsqu’elle signe la chanson phare de la bande-originale du film «Bodyguard» de Mick Jackson. Elle y jouait aux côtés de Kevin Costner.

When You Believe

Le duel Whitney Houston / Mariah Carey a rythmé les années 1990, à coup de tubes de la part des deux divas. Contrairement aux rumeurs, les deux chanteuses étaient très proches.

À l’occasion du dessin animé «Le Prince d'Égypte», les deux stars avaient uni leur talent pour la bande-originale, et signé le titre «When You Believe». Le single a décroché l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1999.

I Look To You

Chanson éponyme du septième et dernier album de Whitney Houston, «I Look To You» est sortie en 2009. C’est un mélange de pop, de soul et de R'n'b comme la diva américaine savait si bien le faire.

En 2012, à titre posthume, une version en duo entre Whitney Houston et R. Kelly a été éditée sur l'album «I Will Always Love You : The Best of Whitney Houston».