Tolkien : les droits d'adaptation des œuvres de l'auteur sont à vendre pour... 2 milliards de dollars

Avis aux amateurs de l’univers de J.R.R Tolkien. La société de production Zaentz Co., qui détient les droits d’adaptations des livres de l’auteur, a décidé de les mettre en vente, faute de projets intéressants.

Jusqu’alors, c’était la Warner qui avait une certaine emprise sur les adaptations cinématographiques du «Seigneur des Anneaux» ou encore du «Hobbit», dont le dernier film est sorti en 2014. Cela fait donc huit ans que les fans de la Terre du Milieu et de la Comté n’ont pas vu de nouvelles productions audiovisuelles sur grand écran.

Selon des informations de Variety, Zaentz Co. a constaté qu’aucun projet en prise de vue réelle n’était en production et a donc décidé de récupérer tous les droits pour les mettre en vente aux enchères. Plusieurs estimations ont été faites afin d’évaluer la valeur de l’univers de Tolkien et les droits s’élèveraient à 2 milliards de dollars.

Deux grands acheteurs potentiels

Selon le magazine Variety, la mise en vente de ces droits pourrait intéresser deux grands noms du marché : Warner Bros et Amazon.

La Warner est presque indissociable du «Seigneur des Anneaux» et du «Hobbit» pour les fans de la franchise. Avec sa plateforme de streaming, qui n’est pas disponible en France, HBO Max, elle aurait tout à gagner en récupérant la totalité des droits d’adaptation de l’univers de Tolkien. D’autant qu’elle devrait bientôt produire un film d’animation dérivé du Seigneur de Anneaux, «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim».

Avec sa série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», prévu pour l’année 2022 sur son service de streaming, Amazon entre également dans la course. Avec un budget colossal s'élevant à 460 millions de dollars pour la première saison (à titre de comparaison, la saison 1 de «Game of Thrones» avait un budget d’environ 60 millions de dollars), la série permettra de savoir si l’univers très particulier de Tolkien plaît toujours autant et s’il est donc intéressant de racheter les droits d’adaptation. Il faut savoir qu’Amazon a profité d’une faille pour pouvoir réaliser cette série sans payer de droits à Zaentz Co. : les séries de moins de huit épisodes ne sont pas concernées par les droits d’auteur.

Si cette vente aux enchères peut sembler hors norme, que ce soit en termes de prix ou de répercussion, c’est parce que les droits ne concernent pas que les productions audiovisuelles. Ils couvrent également les jeux vidéo, les parcs d’attraction, les produits dérivés, etc.