BD : les meilleurs albums 2022

L'année n'a pas commencé depuis très longtemps, mais les beaux albums de BD se bousculent déjà. Voici notre sélection, évolutive, de titres à ne pas manquer.

Talion, Tome 1

La SF à tendance écologique, c'est une histoire qui marche. Le premier Tome de «Talion» (la série en comptera trois) vient le confirmer, avec une histoire pensée et mise en images par Sylvain Ferret. Posant les bases d'un vaste récit, l'auteur nous emporte dans son imaginaire foisonnant où l'humanité est décimée par la vermine, une terrible maladie incurable dûe à la pollution. Une fresque à la fois esthétiquement magnifique et terrifiante.

Talion, de Ferret, éd. Glénat, 64 pages, 15,50 €

Harlem

Le Franco-québécois Mikaël nous raconte, depuis 2017, le New York des années 1930 et 1940 à travers une série de diptyques passionnants. Après «Giant» et «Bootblack», voici le troisième : «Harlem». Cette fois-ci, la communauté afro-américaine est au centre de son récit et notamment Stephanie Saint Clair, alias Queenie, une chef de gang. Toujours aussi efficace, le trait de Mikaël rend un sublime hommage à la période et à ce personnage méconnu. On a envie d'en savoir plus, vivement le Tome 2 !

Harlem, Tome 1/2, Mikaël, éd. Dargaud, 64 pages, 14,50 €

The Department of truth

Attention, ce comics est un ovni. Graphiquement étonnant, il suit l'agent spécial Cole Turner, spécialiste des théories conspirationnistes pour le FBI. De JFK à Apollo 11, en passant par des sectes satanistes, il suit en permanence ceux qui croient aux histoires les plus farfelues. Au point de finir par les croire ? Ebranlé par son passé, Turner va devoir poser les bonnes questions, mais rien ne prouve qu'il obtiendra des réponses.

The Department of truth, de James Tynion IV et Martin Simmonds, éd. Urban Comics Indies, 152 pages, 10 €

Franklin : les prisonniers de l'arctique

L’expédition Franklin, illustre en Grande-Bretagne, avait pour objectif de réussir la première traversée du passage du Nord-Ouest situé dans l'océan arctique. Lancée en 1845, elle a connu un sort tragique, puisque les 128 membres d'équipage ont péri. Personne n'a pu raconter son histoire et le récit de Michel Durand, basé sur les dernières découvertes en la matière, vient combler les trous avec talent. Mêlant les éléments historiques et les considérations plus intimes, «Franklin» est une magnifique aventure, où planent les ombres de la mort et de la folie.

Franklin : les prisonniers de l'arctique, Tome 1, éd. Glénat, 64 pages, 15,50 €

Je suis toujours vivant

L'incroyable quotidien d'un survivant. Depuis la publication de son roman-enquête «Gomorra» en 2006, Roberto Saviano vit sous protection permanente. Dans «Je suis toujours vivant», il se livre comme jamais, bien conscient que ses choix courageux le condamnent à la clandestinité. Son enfance, sa famille, la crainte de mourir… il n'élude rien, soutenu par le trait expert d'Asaf Anuka.

Je suis toujours vivant, de Roberto Saviano et Asaf Anuka, éd. Gallimard/Steinkis, 148 pages, 20 €

Pierre rouge, Plume noire

Un album au curieux destin. Réalisé au départ comme une commande pour une province chinoise, son ton guerrier et sanglant n'a pas facilité sa sortie sur place. Mais Thierry Robin, passionné par le pays et qui a passé cinq ans sur place, pensait que ce récit à la fois historique et mythologique pourrait intéresser un public occidental. Bien lui en a pris, car «Pierre rouge Plume noire» réunit tous les ingrédients d'un album réussi. Beau et profond à la fois, il insiste sur la vacuité de la guerre, alors que la gigantesque armée de l'empereur Ming assiège la forteresse du roi Yan. Peu à peu, l'étau se resserre et la bataille semble perdue d'avance. Tout ça pour ça ?

Pierre rouge, Plume noire, de Thierry Robin, éd. Dargaud, 128 pages, 22,50 €