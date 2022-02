Doctor Strange 2 : la bande-annonce promet l'arrivée de nombreux super-héros (vidéo)

La bande-annonce et l'affiche du film Marvel «Doctor Strange in the multiverse of madness» ont été dévoilées lors du Super Bowl.

Et un infime détail semble déjà avoir mis en émoi les fans. Certains ont ainsi, selon eux, constaté l'arrivée d'un personnage bien connu de l'univers des super-héros : le professeur X. Dans la vidéo de deux minutes, on voit ce qui semble être le professeur des X-Men de dos, Charles Xavier.

«Nous devrions lui dire la vérité», entend-on son interprète, l’acteur américain Patrick Stewart, dire à Benedict Cumberbatch. Les internautes n’ont pas tardé à réagir à cette nouvelle, notamment sur Twitter.

CHARLES XAVIER I REPIT THIS IS CHARLES XAVIER #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/J3FZH6xsjy — bel de hell’s kitchen (@newtodinson) February 13, 2022

Le nouvel engouement des studios pour les crossovers et apparitions d'anciennes figures appréciées des spectateurs, comme dans le dernier Spider-man, pourrait accréditer cette théorie.

D’autres héros de l’univers Marvel ?

Cette nouvelle vient alimenter les rumeurs selon lesquelles le nouveau long-métrage de Sam Raimi pourrait introduire d’autres héros de l’univers cinématographique Marvel. Mr. Fantastique et Iron Man ont notamment été cités… Pour rappel, le casting est composé de Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen (Wanda), mais aussi de Xochitl Gomez (America Chavez), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) ou encore de Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer). La sortie du film est prévue pour le 4 mai 2022 en France.