Kev Adams : Quel acteur de légende a refusé de jouer dans «Maison de retraite» ?

Kev Adams est revenu ce week-end sur la genèse de «Maison de retraite», en salle ce mercredi. Alors qu’il y partage l’affiche avec Gérard Depardieu, le trentenaire, également coscénariste de cette comédie, a confirmé qu’une légende du cinéma avait décliné le rôle.

Invité de l’émission « On est en direct », l’humoriste a ainsi expliqué qu’à l’origine, il avait demandé à Jean-Paul Belmondo de jouer le rôle de Lino Vartan, tenu à l’écran par Gérard Depardieu, dans ce long métrage qui met en scène sept pensionnaires d’une maison de retraite. Un rôle que la star du cinéma, décédé en septembre dernier, avait refusé, a confié Kev Adams sur le plateau. «J'ai eu la chance d'aller voir Jean-Paul dans le Sud. On a discuté du film, je lui ai donné le scénario, c'était il y a un plus de deux ans», a ainsi expliqué Kev Adams. Mais bien que Jean-Paul Belmondo ait «lu le scénario avec attention» et lui ait «donné rendez-vous trois semaines plus tard à Paris», comme l’a précisé le trentenaire, le monument du cinéma a renoncé à participer à ce projet.

Un rôle assez physique

Revenant sur leur déjeuner, Kev Adams a dévoilé le contenu de leur conversation. «Il m'avait dit : "J'ai lu votre scénario, je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé très drôle et en même temps plein d'émotion, c'est une bonne chose de faire ce film. Mais je vais pas le faire moi, parce que je me sens pas de faire tout ce que vous me demandez"», a ainsi rapporté Kev Adams, avant d’ajouter : «Il y a des vrais monologues pour le rôle de Gérard Depardieu, et c'est assez physique en réalité».

« Si vous avez écrit ce script, vous êtes un bon gamin » quand Jean-Paul Belmondo salue l’écriture de @kevadamsss, dans son film « Maison de retraite » avec Liliane Rovère pic.twitter.com/Yjr9lg2A45 — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) February 12, 2022

C’est donc à une autre figure incontournable du cinéma français, Gérard Depardieu, qu’est revenu le rôle de retraité au franc-parler. Aux côtés de Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovère, Firmine Richard et Marthe Villalonga, ils forment une bande de retraités hauts en couleur, qui va rapidement adopter le jeune Milann, campé par Kev Adams, contraint d’effectuer, d’abord à contre-cœur, 300 heures de travaux d’intérêt général dans leur maison de retraite.