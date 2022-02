Seigneurs des anneaux : la série dévoile un premier trailer (vidéo)

Les fans de la saga vont être ravis. La série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», prévue pour le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video, a dévoilé un premier teaser trailer lors du Superbowl.

La série à venir, dont le scénario est encore flou, verra le jour plus de vingt ans après la sortie au cinéma de «La Communauté de l'Anneau», rappellent nos confrères de Jeuxvideo.com. Elle se déroulera au Deuxième Age, soit des milliers d'années avant le lancement de la quête visant à détruire l'Anneau Unique. La création des anneaux sera au coeur de l'intrigue, de même que les agissements de Sauron, disciple de Morgoth, est-il indiqué. Dirigée par Patrick McKay et JD Payne, la série est particulièrement attendue par les fans, qui restent néanmoins sur leurs gardes.

Polémique autour du casting

Côté casting, on sait d’ores et déjà qu’il sera notamment composé de Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

La semaine dernière, au moment de dévoiler les premiers noms, des internautes s’étaient indignés de voir des actrices et des acteurs qui ne soient pas blancs incarner des personnages comme des Elfes. Face à la polémique, Lindsey Weber, productrice exécutive de la série, a déclaré dans «Vanity Fair» : «Ça paraît tout simplement naturel qu'une adaptation de Tolkien reflète aussi le monde tel qu'il est (...) Tolkien est pour tout le monde. Ses histoires racontent comment ses races fictionnelles ne font jamais de leur mieux que quand elles rompent l'isolationnisme de leurs propres cultures, et qu'elles travaillent ensemble.»