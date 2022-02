Berlinale 2022 : Positive au Covid-19, Isabelle Huppert ne pourra pas récupérer son Ours d'or

Testée positive au Covid-19, l'actrice française Isabelle Huppert ne pourra pas se rendre à la Berlinale, le festival du film de Berlin (Allemagne), où elle devait recevoir ce mardi 15 février l'Ours d'or d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière.

La star, «a été testée positive (lundi, NDLR) au coronavirus à Paris et ne pourra donc pas assister au festival international du film», qui se déroule jusqu'à ce mercredi 16 février, ont annoncé les organisateurs, précisant qu'Isabelle Huppert ne ressent pas de symptômes.

Today Isabelle Huppert, recipient of the Honorary Golden Bear, has been tested positive for the coronavirus in Paris and will not attend the Berlinale. The actor confirmed to be well and will tune in live for the award ceremony (Feb15, 9.45pm). Our best wishes to @huppert_films

