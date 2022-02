Pourquoi il faut aller voir la pièce «Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles»

Jusqu’au 19 février, la création de la compagnie du Grand Cerf Bleu, «Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles», se joue au Théâtre Ouvert. On y retrouve notamment Etienne Jaumet, moitié du groupe Zombie Zombie.

Si la compagnie du Grand Cerf Bleu est à l’origine de la création (Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur et Laureline Le Bris-Cep), le texte de la pièce est signé Joan Yago, et adapté du catalan par Laurent Gallardo. Le tout orchestré par Gabriel Tur. Durant 1h20 environ, cinq portraits de femmes hors-du-commun sont dressés, répondant à la voix d’un homme (Jean-Baptiste Tur, présent sur le plateau).

On y découvre notamment Natalia Yaroslavna (Laureline Le Bris-Cep), «mannequin, écrivaine et voyageuse astrale», surnommée la «Barbie humaine», Glenna Pfender (Juliette Prier) et ses problèmes de peau très particuliers ou encore Rose Mary Powell (Etienne Jaumet), homme devenu une écolière, 6 ans qui questionne la trans-identité et la sénatrice américaine Susan Rankin (Anna Bouguereau). Elles évoquent «la perfection esthétique, le mariage homosexuel, le port d’armes aux USA...»

L’apport de la musique live en direct

Les férus de théâtre y trouveront leurs comptes, tout comme les passionnés de musique. En effet, le saxophoniste Etienne Jaumet jouera en direct sur la scène. La musique live vient ici «orienter l’émotion et participe à la construction de la fiction». Tantôt rythmée, pour soutenir les transitions, elle se fait aussi discrète, pour accompagner les interviews. Le mercredi 16 février, les spectateurs ayant réservé un billet pourront assister à un concert d’Etienne Jaumet (krautrock, électro-psychédélique) et de Gabriel Tur (chanson psychédélique).

«Brefs entretiens avec des femmes exceptionnelles». Jusqu'au 19 février, à 20H30, à partir de 14 ans. Concert le 16 février à 21h30. Théâtre Ouvert, 159 avenue Gambetta (Paris 20e).