Andrea Bocelli en concert à Paris le 3 mars prochain

Dix ans après sa dernière tournée française, l’artiste italien fera un unique concert en France, à l’Accor Arena, le 3 mars 2022.

Andrea Bocelli interprétera ses plus grands tubes sur la scène de Bercy, tel que «Con Te Partiro». Pour son titre «Vivo per Lei», particulièrement connu, il sera en duo avec Hélène Ségara. Lors de sa sortie en décembre 1997, le titre s’était imposé à la première place des charts en France, et y était resté durant cinq semaines. Quant au classement des meilleures ventes, c’est durant 42 semaines qu’il s'y est trouvé. Un peu plus de vingt ans plus tard, les deux artistes seront à nouveau réunis.

De nombreuses collaborations

Ce concert n’intervient pas au hasard, mais bel et bien dans le cadre d’une nouvelle tournée mondiale qui suivra la sortie de l’album «Sì», le tout premier depuis 14 ans. L’artiste l’a enregistré dans son pays, l’Italie, accompagné de Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, Deep Purple, Thirty Seconds To Mars) à la production. On y retrouvera 16 titres inédits, durant lesquels Andrea Bocelli se confie sur ses souvenirs personnels et sa vision de l’amour.

Le premier single, «If Only», est composé par Francesco Sartori en Lucia Quarantotto, le même duo qui a composé «Con Te Partiro». Les collaborations ne s’arrêtent pas là, puisque Ed Sheeran, Duo Lipa, Josh Groban ou encore la soprano Aida Garifullina ont été annoncés. Enfin, concernant le titre «Fall On Me», interprété en duo avec son fils Matteo, il vient d’être choisi par les studios Disney comme chanson originale du film «Casse-Noisette et les Quatre Royaumes».

À lui seul, Andrea Bocelli détient le record du plus grand nombre d’albums vendus de toute l’histoire de la musique classique, avec plus de 80 millions d’exemplaires écoulés en un peu plus de 20 ans de carrière. Romantisme, passion et émotion caractérisent le répertoire du chanteur, qui compte à son actif pas moins de onze opéras et des dizaines de tubes. Un concert immanquable.

Andrea Bocelli, concert unique le jeudi 3 mars 2022, Accor Arena (Paris 12e).