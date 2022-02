BD : «Harlem», une plongée fascinante dans le New York des années 1930

Il était encore une fois l'Amérique. La bande dessinée «Harlem», signée Mikaël, invite à découvrir le quartier emblématique de New York à une période charnière.

Dans les années 1930, La Grosse pomme sort à peine de la prohibition et la soif de distractions grimpe en flèche. Alcool, musique, danse… C'est dans cet univers enfumé qu'opère Stephanie St-Clair. Surnommé Queenie, cette Martiniquaise immigrée est une des reines de la loterie clandestine, une activité illégale mais qui rapporte gros. Chef de gang respectée et intraitable, elle ne baisse les yeux ni devant la police ni devant les mafieux qui lorgnent pourtant sur son gagne-pain.

Le plus fou, dans ce scénario, c'est que cet incroyable personnage a réellement existé. L'auteur franco-canadien Mikaël s'est d'ailleurs longuement documenté à son sujet, sur ses habitudes et les lieux qu'elle fréquentait pour ce nouveau diptyque.

Une époque parfaitement reconstituée

Le résultat est d'ailleurs splendide. Outre des personnages travaillés avec soin, Mikaël a magistralement reconstitué, d'après photo, les décors d'époque, les costumes, et l'ambiance du Harlem des années 1930. Pour l'auteur, New York fait de plus en plus figure de deuxième maison.

Il s'agit en effet de son troisième double album consacré à la période et à Big Apple, après «Giant», qui se déroulait dans l'univers de la construction, et «Bootblack», qui suivait le destin houleux de cireurs de chaussures.

Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur l'étonnante Stephanie St-Clair, qui n'a pas encore eu les honneurs du cinéma, elle a fait l'objet d'une autre BD intitulée «Queenie» parue en septembre aux éditions Anne Carrière.

Harlem, tome 1/2, de Mikaël, éd. Dargaud, 64 pages, 15,50 €