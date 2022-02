Quelle est la ville la plus musicale du monde ?

Une nouvelle étude a tâché d’identifier les villes les plus musicales à travers le monde, grâce à de nombreux critères. Résultat des courses : Paris arrive en troisième position.

La capitale de l’Hexagone, qui s’en sort avec un score de 93,8 sur 100, est devancée par New York (99,5) et Londres (100), qui arrive en première position du classement. On retrouve ensuite, dans l’ordre décroissant : Los Angeles, Berlin, Séoul, Chicago, Atlanta, San Francisco et Stockholm. Les États-Unis sont donc largement représentés, avec 5 villes parmi les 10 premières. En dernière place, classée trentième, on retrouve La Havane, avec 50 points.

Des centaines de villes triées sur le volet

Au niveau de la méthode, l’Indice des Villes les Plus Musicales compare une multitude de villes par rapport à de nombreux facteurs indiquant la richesse musicale de chaque environnement comme le nombre d’écoles ou de labels de musiques, le nombre de concerts par an, etc, détaille le communiqué. Des centaines de villes ont été étudiées dans le monde, avant d’en sélectionner 30 pour une analyse plus approfondie. Leur renommée internationale ainsi que la disponibilité de données quantifiables ont joué dans la sélection.

La pandémie n’a pas été sans impact sur l’étude. En effet, les artistes interprètes ayant été considérablement affectés par celle-ci, l’enquête vise principalement à célébrer les villes du monde qui ont le plus contribué à la musique et à l'industrie musicale, historiquement et aujourd'hui.

L’étude complète juste ici.