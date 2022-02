Berlinale 2022 : Carla Simon remporte l'ours d'Or, Claire Denis le prix de la réalisation

La Berlinale a décerné hier soir ses prestigieux prix. A travers un palmarès quasi exclusivement féminin, cette 72e édition, présidée par le réalisateur américain M. Night Shyamalan, a largement célébré les femmes.

Six des plus prestigieux prix du festival de Berlin ont ainsi été décernés à des réalisatrices, actrices et scénaristes. A commencer par la cinéaste Carla Simón, qui avec son film «Alcarràs» a décroché l’Ours d’or. Avec ce tendre portrait d'une famille d'agriculteurs aux prises avec la modernité, elle succéde au roumain Radu Jude, lauréat l’année dernière pour son film « Bad luck banging or loony porn ».

La française Claire Denis récompensée

Le prix de la meilleure réalisation est de son côté revenu à la française Claire Denis pour « Avec amour et acharnement » quand l'actrice germano-turque Meltem Kaptan s’est vue remettre le prix « non-genré » de la meilleure interprétation.

Le Grand prix du jury, présidé par le réalisateur de «Sixième sens», «Incassable», a quant à lui été attribué à «The Novelist’s Film», du coréen Hong Sang-soo.

Après une édition 2021 digitale, cette 72e Berlinale a pu, cette année, se tenir en présence des artistes. De nombreuses mesures sanitaires drastiques ont été mises en place pour assurer le bon déroulement du festival. Tous les artistes n’ont toutefois pas pu venir récupérer leur prix, à l’instar d’Isabelle Huppert. Testée positive au Covid, l’actrice qui devait recevoir mardi 15 février une récompense pour l'ensemble de sa carrière d'actrice, a dû renoncer à son déplacement.

Voici la liste des principaux prix :

Ours d'or : «Alcarràs» de Carla Simón

Ours d’argent de la réalisation : «Avec amour et acharnement» de Claire Denis

Ours d’argent Grand prix du jury : «The Novelist’s Film» de Hong Sang-soo

Ours d’argent Prix du jury : «Robe of Gems» de Natalia Lopez Gallardo

Ours d’argent de la meilleure interprétation : Meltem Kaptan pour «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush»

Ours d’argent du meilleur second rôle : Laura Basuki pour «Nana»

Ours d’argent du meilleur scénario : Laila Stieler pour «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush»

Ours d’argent de la meilleure contribution artistique : Rithy Panh, Sarit Mang, «Everything Will Be OK»

Mention spéciale : «A Piece of Sky» de Michael Koch