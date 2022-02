Kate Bush : 5 tubes à réécouter 44 ans après la sortie de son premier album

Il y a 44 ans tout pile, Kate Bush sortait son premier album, «The Kick Insise», à l’âge de 19 ans. À cette occasion, retour sur cinq de ses tubes.

Wuthering Heights

Impossible de ne pas citer ce titre de Kate Bush, qui a marqué le début de sa carrière. Le morceau apparaît d’abord sur son premier album, «The Kick Inside» (1978), avant d’être réenregistré huit ans plus tard pour sa compilation «The Whole Story» (1986). Elle l’avait écrit à l’âge de 16 ans, soit quatre ans avant sa sortie, après avoir vu l’adaptation cinématographe des «Hauts de Hurlevent» d’Emily Bronte (dont le titre original est «Wuthering Heights»).

Le clip est également incontournable, Kate Bush y effectuant une danse atypique, toute vêtue de rouge. Aujourd’hui encore, des flashmobs sont organisés pour célébrer ce tube planétaire.

Running Up That Hill

«Running Up That Hill» fut le premier single de l’album «Hounds Of Love», sorti en 1985. Très rapidement, le titre entre dans les charts anglais, à la 9e place puis à la 3e. Il est également entré dans le Top 30 américain. En 1987, elle l’a interprété sur scène avec David Gilmour (Pink Floyd), pour le concert caritatif Secret Policeman's Third Ball.

Le titre original devait être «A Deal With God», mais les représentants de sa maison de disque, EMI, ont eu peur de la polémique. Dans le clip, on peut découvrir le danseur Michael Hervieu, accompagné de Kate Bush.

Babooshka

«Babooshka» est le second single de l’album «Never for Ever». Sorti en single en juin 1980, il est resté pas moins dix semaines dans le hit parade du Royaume-Uni, et a même atteint la cinquième position. En Australie, il a été la vingtième meilleure vente de single de l'année.

Dans une interview donnée dans le pays, Kate Bush avait expliqué que la chanson abordait le désir d'une femme de tester la fidélité de son mari.

DEEPER UNDERSTANDING

Publié une première fois en 1989, le titre de Kate Bush «Deeper Understanding» a été remasterisé et est sorti en tant que single de l’album «Directors Cut», en 2011.

Le titre évoque la relation entre une personne seule et son ordinateur. Ce morceau a été son premier depuis 2005.

ROCKET MAN

Si le titre n’est pas de Kate Bush, sa reprise a particulièrement marqué. Originellement, «Rocket Man» est une chanson d'Elton John, parue en single en 1972. Le titre a été repris de nombreuses fois, notamment dans des séries («Californication», «Big Bang Theory»…).

Évoquant Elton John, Kate Bush avait déclaré : «Au milieu des années 1970, la plupart des artistes jouaient de la guitare, mais Elton jouait du piano et je rêvais de pouvoir jouer comme lui, raconte-t-elle au sujet de son idole. Je me souviens avoir acheté le single d’Elton John à sa sortie. Je n’arrêtais pas de l’écouter – je l’adorais.»