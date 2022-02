Expo à Paris : on a été voir Cezanne et Kankinsky à l’Atelier des Lumières

L’Atelier des Lumières propose sa nouvelle exposition immersive pour près d'un an, «Cezanne, lumières de Provence», accompagnée de l’exposition courte «Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait».

L’exposition dédiée à l'illustre peintre Cezanne (1839-1906), créée par Gianfranco Iannuzzi et mise en scène par Cutback, s’ouvre d’abord sur l’ambiance des expositions officielles de la fin du XIXe siècle. Le motif de la pomme vient interrompre le calme apparent de cette séquence, transportant le visiteur dans plusieurs périodes et thématiques : la confiance, la plénitude, la torture intérieure, la maturité…

On y découvre ses chefs-d’œuvre les plus marquants : «Natures mortes aux pommes», «Les joueurs de cartes» (1890-95), «Les grandes baigneuses» (vers 1906). Pour en savoir plus, il vous suffira d’entrer dans la citerne, au centre de l’entrepôt, pour voir défiler les informations sur les tableaux présentés. En pleine immersion, on apprend des informations sur «la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle». Cezanne était réputé obsessionnel : il a notamment peint 80 représentations de la St-Victoire, attendant la bonne lumière allongé sur un matelas au sol.

L’importance de la musique

Une création d’une dizaine de minutes est ensuite proposée autour des œuvres de Vassily Kandinsky (1866- 1944), en deux temps. Plongé dans le folklore russe, le visiteur découvre en premier lieu les débuts figuratifs de l’artiste, «teintés d’impressionnisme, de fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme». Avant d’assister à la force de mouvement et de rythme des formes et de la couleur chez l'artiste. Ses œuvres les plus significatives, telles que «Composition VIII» (1923), «Jaune, rouge, bleu» (1925), ainsi que ses dernières créations biomorphiques, sont présentées.

Les deux artistes, qui se suivent à une génération près, se révèlent complémentaires. L’exposition, à la fois ludique et divertissante, passe en un clin d’œil. Le son n’y est pas pour rien. En effet, chaque tableau est guidé par des musiques différentes, de l’arpegionne de Schubert jusqu’à «Space Oddity» de David Bowie. La surface de l’espace (3 000 m2 de projections murales) permet de se déplacer à sa guise, et d’observer les tableaux depuis différents points de vue. Un voyage artistique réussi.



L’Atelier des lumières, 38, rue Saint Maur, Paris 11e

Du lundi au jeudi de 10h à 18h.

Tarifs : Plein tarif : 16 € I Tarif jeune : 11 € (7-25 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation en ligne obligatoire sur la billetterie.