Tout savoir sur Austin Butler qui incarne Elvis Presley dans le biopic de Baz Luhrmann

Le réalisateur Baz Luhrmann a jeté son dévolu sur Austin Butler pour interpréter le King dans le film «Elvis» qui retrace sa vie, de ses débuts de chanteur pauvre à la gloire en passant par sa rencontre avec son manager, Andreas Cornelis van Kuijk, plus connu sous le nom du colonel Parker, incarné à l’écran par Tom Hanks.

Austin Butler aura finalement été préféré à Miles Teller et Harry Styles, d’abord pressentis. «Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas parfait, et nous avons recherché un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel et singulier ainsi que les qualités vocales de cette star sans nulle autre pareille, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste» avait déclaré Baz Lurhmann à Deadline à la fin des castings. «J'avais entendu parler d'Austin Butler grâce à son rôle éminent au côté de Denzel Washington dans The Iceman Cometh à Broadway et grâce à une série de tests sur écran et d'ateliers de musique et de performance, j'ai su sans équivoque que j'avais trouvé quelqu'un qui pourrait incarner l'esprit de l'une des figures musicales les plus emblématiques du monde.»

Austin Butler est né le 17 août 1991 à Anhaeim en Californie. Depuis 2005, il est apparu dans de nombreuses séries télévisées comme Ned ou comment survivre aux études, The Carrie Diairies et Les Chroniques de Shannara. Il a débuté à Broadway en 2018 et son interprétation dans The Iceman Cometh, qui a ébloui Baz Luhrmann, a aussi enchanté la critique.

L'acteur avait déjà eu des expériences au cinéma, dans The Dead don’t die de Jim Jarmusch, et dans le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood aux côtés de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie.

Côté cœur, l’interprète d’Elvis a longtemps été le petit ami de Vanessa Hudgens. Le magazine «Us Weekly» avait révélé en janvier 2020 que l'ancienne star de Disney et son chéri avaient mis un terme à leur histoire d’amour après presque neuf ans passés ensemble. L'acteur serait désormais en couple avec la fille de Cindy Crawford, la mannequin Kaia Gerber.

Le jeudi 17 février 2022, Warner Bros a dévoilé la première bande-annonce du film «Elvis», attendu en salles en France le 22 juin prochain. Le long-métrage raconte la vie et l’œuvre d’Elvis Presley (Austin Butler), «à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks)», est-il annoncé. «En une vingtaine d’années, tandis que l’Amérique est traversée par des bouleversements socioculturels majeurs et perd son innocence, Elvis devient une star planétaire. Dans son ascension fulgurante, un être tient une place prépondérante : Priscilla Presley (Olivia DeJonge)»...