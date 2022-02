Vacances de février : les spectacles à voir en famille

Pour les vacances, direction les salles de théâtre à la découverte de spectacles jeune public, toujours plus innovants.

Entre contes bien connus revisités, grandes comédies musicales, reprises à succès et cirque, les planches déroulent le tapis rouge aux familles en février.

«Le roi Lion» toujours à l’affiche

Effet waouh garanti. De retour en France depuis septembre, après quatorze ans d’absence, « Le roi Lion » est toujours à l’affiche. Avec ses costumes incroyables d'une ingéniosité folle, sa mise en scène grandiose et lumineuse, son énergie communicative, ses musiques bien connues et son histoire qui parle à des générations entières, c’est assurément l’un des spectacles à voir en famille, si ce n’est déjà fait. Ce spectacle total réserve deux heures trente de pur bonheur et un aller-retour magique dans les plaines du Serengeti. A partir de 4 ans.

«Le roi lion», jusqu’au 31 juillet, Théâtre Mogador, Paris.

« Le Petit Chaperon rouge » de Joël Pommerat

Une adaptation devenue incontournable, jouée à travers le monde. Le «Petit Chaperon rouge» du talentueux Joël Pommerat, auteur et metteur en scène multi-récompensé, investit le Centre Pompidou. Premier conte jeune public réécrit par l’artiste et créé en 2004, ce petit chaperon offre une version moderne de cette histoire intemporelle de Charles Perrault.

Un spectacle qui parle «d’aujourd'hui à des enfants d’aujourd’hui» note ainsi Joël Pommerat, qui questionne en filigrane «le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur de grandir, la solitude, la rencontre». Régulièrement repris depuis sa création, ce petit chaperon fait désormais, lui aussi, figure de classique. A partir de 6 ans.

« Le petit chaperon rouge », du 23 au 27 février, Centre Pompidou, Paris.

«Charlie et la chocolaterie» joue les prolongations

Dévoilée pour la première fois en France en octobre au théâtre du Gymnase à Paris, après être passé par Londres où elle a vu le jour en 2003, puis Broadway, la comédie musicale «Charlie et la chocolaterie» joue les prolongations au théâtre Marigny. Avec au rendez-vous, les personnages du célèbre roman de Roald Dahl campés par une troupe énergique. En tête, le fantasque Arnaud Denissel, qui dans la peau de Willy Wonka, réussi le pari de faire oublier la performance de Johnny Depp.

Mise en scène colorée inspirée du film de Tim Burton, course au ticket d'or, visite de la chocolaterie et rythme entraînant, sur scène, tout est réuni pour faire de ce spectacle une gourmandise à déguster en famille. A partir de 4 ans.

«Charlie et la chocolaterie», à partir du 18 février , Théâtre Marigny, Paris.

« Blanche neige » revisité avec inventivité

Après «Ados», «Le bossu de notre dame» ou encore «Chevaliers», Olivier Solivérès donne sa vision de «Blanche neige et les sept nains». Toujours à la pointe, ce spécialiste des spectacles jeunesse drôles et enchanteurs revisite ce grand classique avec humour, en musique et un soupçon de nouvelles technologies.

Pour la première fois en France, il intègre en effet à un spectacle jeune public des hologrammes et du mapping vidéo. Les plus grands pourront également reconnaître l'une des voix les plus illustres du théâtre et du cinéma français, celle de Pierre Arditi qui prête son timbre reconnaissable au célèbre miroir. A partir de 3 ans.

«Blanche neige et les sept nains», actuellement au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, Paris.

Star Wars PARODIé pour les familles

Pour les fans de Star Wars qui veulent partager leur passion en famille, Olivier Solivérès, encore lui, a imaginé une parodie de la célèbre saga. S’inspirant avec humour de l’histoire et des héros du film culte, «Space Wars : le pire contre-attaque» réunit sur scène Bad Bador, Princesse Sheila, Obione two three et Jean-Luc Walker.

Evidemment, comme dans le long-métrage, la princesse tentera d’échapper aux soldats de l’empire. Le tout ponctué de questions existentielles comiques : «La vitesse de la lumière fonctionne-t-elle dans le noir ? Superman a-t-il des slips rouges de rechange ? Jean-Luc Walker trouvera-t-il la force… d’arrêter sa crise d’adolescence ?» Un show qui réunit toutes les générations : enfants, ados et parents. A partir de 5 ans.

« Space Wars : le pire contre-attaque », jusqu’au 7 mai, Théâtre Michel, Paris.

Les folies Gruss

Cinquante chevaux, vingt-quatre artistes, écuyers, acrobates, quinze numéros équestres et aériens de haute vol, un esprit familial joyeux et une maîtresse de cérémonie de prestige en la personne de Candice Parise, passée par l’équipe de Florent Pagny lors de la sixième saison de The Voice… Le nouveau spectacle d’Alexis Gruss baptisé «Les folies Gruss» porte bien son nom. A partir de 3 ans.

Et pour encore plus de plaisir, il est possible, avant le spectacle, de dîner sur place entouré d’artistes et d’un orchestre - au menu huîtres et champagne ou crêpes et jus de fruit - ou de prolonger l’expérience, après le spectacle, toujours en compagnie des artistes.

«Les Folies Gruss», jusqu’au 6 mars, Chapiteau Paris 16 Porte de Passy.