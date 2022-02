George R.R. Martin et Marvel s'associent pour une série de comics

Grande nouvelle dans le monde de la pop culture. L’auteur à succès George R.R. Martin a signé un contrat avec Marvel pour adapter en comics «Wild Cards», une série de nouvelles qu’il a co-écrit avec d’autres auteurs.

Publié dès 1987, «Wild Cards» regroupe aujourd’hui 25 romans et 20 histoires courtes se déroulant dans une réalité alternative. Dans cette dernière, un virus, nommé Wild Card, contamine de nombreuses personnes. Quand il infecte un individu, trois scénarios différents peuvent se produire.

Dans le premier cas, la personne meurt. Dans le second, il devient ce que les quarante auteurs ayant écrit ces nouvelles appellent un «joker», c’est-à-dire un individu qui a une version mutante du virus dans son corps. Enfin, une poignée de personnes peuvent devenir des «as» et se retrouvent donc dotées de supers-pouvoirs. À eux de décider s’ils veulent les mettre à profit du bien ou du mal.

Pour George R.R. Martin, qui a donc participé à la rédaction de cette anthologie, qu’il a également édité, travailler en collaboration avec Marvel est une chance. «Comme mes fans le savent peut-être déjà, le monde de "Wild Cards" occupe une place spéciale dans mon cœur, alors avoir le privilège d'annoncer qu'un titan de l'industrie comme Marvel va produire le récit depuis le début sous forme de comics me procure une joie sans fin.»

LE DESSINATEUR DE «SPIDER-MAN» DANS LE PROJET

Pour s’occuper de ses comics, qui vont se décliner en quatre albums, Marvel a décidé de faire appel à des pointures dans leur domaine. Ce n’est pas George R.R. Martin qui s’est occupé du scénario, mais Paul Cornell. Il est principalement connu pour avoir écrit celui de l’adaptation de «Doctor Who» pour la télévision britannique.

«C'est un honneur et un plaisir d'amener toutes ces merveilleuses histoires dans leur foyer naturel chez Marvel, et j'espère donner à George, Melinda et au reste du collectif "Wild Cards" le crédit qu'ils méritent pour avoir rendu le mythe du super-héros plus moderne», a-t-il expliqué.

George R.R. Martin's legendary Wild Cards universe comes to Marvel Comics in a new series! Learn more: https://t.co/Omwq3DZFcQ pic.twitter.com/0IDYcbEtOA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2022

Ce n’est autre que Mike Hawthorne qui a donné vie à ces personnages sur papier glacé. Il a notamment dessiné des comics de «Superior Spider-Man, «The Amazing Spiderman», «Spider-Woman», «Daredevil», «Immortal Hulk» ou encore «Deadpool».

«Wild Cards : The Drawing of Cards #1» sortira aux États-Unis le 1er juin 2022. Pour le moment, aucune date de parution en France n’a été communiquée.