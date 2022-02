Kanye West : polémique autour de la sortie de «Donda 2»

Le nouvel album de Ye, «Donda 2», sorti ce mardi 22 février, ne sera disponible sur aucune plate-forme musicale. Une décision qui fait polémique. Explications.

Exit Spotify, Deezer ou Apple Music. Pour écouter l’album de Ye, il vous faudra vous procurer un «Stem Player», la petite enceinte connectée qu'il vend au prix de 200 euros. «Les entreprises technologiques ont rendu la musique quasiment gratuite, donc, si on ne monnaye pas des baskets et des tournées, on ne mange pas (…) Les artistes aujourd'hui ne récoltent que 12 % de l'argent que se fait l'industrie (musicale). Il est temps de libérer la musique de ce système d'oppression (…) Personne ne peut me payer pour qu'on me manque de respect. Nous fixons notre propre prix pour notre art», a écrit le rappeur de 44 ans sur Instagram.

67.000 enceintes déjà disponibles

L’enceinte connectée, au-delà d’une fonction d’écoute, permet aussi d’ajouter des effets aux titres et dispose de quatre sorties audio. Il est par exemple possible d’isoler les voix et d’augmenter ou de baisser certains sons. 67.000 enceintes sont actuellement en vente, et l’artiste affirme qu’ils en fabriquent «3.000 par jour». Si le but annoncé est de lutter contre «l'oppression» de l'industrie musicale, son choix fait polémique, notamment auprès de ses fans. En effet, la somme d’achat est conséquente…

En 2016 déjà, Kanye West avait lancé «The Life of Pablo» en exclusivité sur Tidal, avec la même intention. Mais quelques semaines plus tard, l’album était sorti sur toutes les plates-formes, montrant un échec de la stratégie d’exclusivité, comme le rappelle Numerama. Un échec que Ye souhaite aujourd’hui contourner.