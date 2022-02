Les Daft Punk de retour ? Le duo se manifeste sur les réseaux sociaux

C'était il y a un an jour pour jour : dans une vidéo intitulée «Epilogue», les Daft punk annonçaient la fin de leur carrière, brisant le coeur de millions de fans. Mais, ce mardi 22 février, le logo rouge sur fond noir du légendaire duo a été publié sur leurs pages Facebook et Instagram, faisant enfler la rumeur d'un possible retour.

Dans la foulée, Daft Punk s'est également créé un compte Twitter, qui, selon Fun radio, a dépassé les 10.000 abonnés en moins d'une heure. Une chaîne Twitch a également vu le jour, affublée elle aussi du logo rouge sur fond noir accompagné de cette inscription : «Daft Punk (1993-2021)».

Peu après, une nouvelle publication est apparue sur Instagram, montrant cette fois-ci un visuel rappelant le premier concert du duo, le Daftendirectour, à Los Angeles en 1997. Le site web officiel des Daft punk a lui aussi été mis à jour, avec une newsletter et cette même référence au show de 1997.

Autant d'éléments pour l'instant bien mystérieux mais qui suffisent pour faire grimper l'excitation parmi les fans. En attendant d'en savoir plus, ces derniers expriment leurs espoirs les plus fous, notamment celui d'assister à l'annonce d'une nouvelle tournée ou la sortie d'un nouvel album.

D'autres y voient peut être un futur projet dans les NFT, très en vogue, notamment dans le domaine musical.