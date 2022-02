MIDI Festival : six artistes rejoignent la programmation

La 17e édition du MIDI Festival, qui se déroulera du 22 au 24 juillet 2022 à Hyères, a annoncé six artistes supplémentaires pour sa programmation.

L’été 2022 sent déjà le soleil. Le MIDI Festival, pour sa 17e édition, promet des «concerts sur l’idyllique site d’Olbia face aux plages de l’Almanarre, des afters au Cirque» ou encore des «après-midi à la Fondation Carmignac sur l’île voisine de Porquerolles». Durant trois jours, les découvertes musicales s’enchaîneront dans la ville de Hyères.

Gwendoline, Sad Night Dynamite…

Le 21 février, six artistes ont rejoint la programmation. On retrouvera notamment la chanteuse londonienne de R&B hybride Alewya, le duo de hip-hop Sad Night Dynamite, le jeune rappeur/producteur Wesley Joseph ainsi que la pop sombre et expérimentale de Ethan P. Flynn. De l’autre côté de la Manche, ce sont les Rennais de Gwendoline (qui avaient brillés pour leur live lors des Transmusicales) et l’habitué de l’étape Carlos Loverboy qui seront présents.

Une première salve de noms avait déjà été annoncée : Fishbach (dont l’album sort de manière imminente), les frères de Faux Real, Ottis Cœur ou encore Squid et Jacques.

Bonne nouvelle : cette année, tous les pass qui vous permettent d'assister aux concerts du dimanche 24 juillet à la Fondation Carmignac comprennent également les traversées A/R pour l'île de Porquerolles.

MIDI Festival, du 22 au 24 juillet 2022 à Hyères. La billetterie en ligne est ouverte.