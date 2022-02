I Love America : de quoi parle le nouveau film avec Sophie Marceau ?

C’est le 11 mars prochain que les téléspectateurs pourront découvrir Sophie Marceau à l’affiche du film «I Love America», une comédie romantique écrite et réalisée par Lisa Azuelos (Mon bébé, LOL, Comme t’y es belle), disponible sur Prime Video.

La comédienne y incarne le rôle de Lisa, une femme qui décide de changer de vie pour partir s’installer chez un de ses amis à Los Angeles. Pour quelles raisons ? Ses enfants sont grands et ont quitté le foyer. Et sa mère, dont elle a souffert de l’absence durant toute sa vie, vient de mourir.

Au contact de son ami Luka, qui a réussi à percer dans le milieu de la nuit en ouvrant un bar de drag queens, Lisa va tenter de donner un nouvel élan à sa vie sentimentale laisser trop longtemps de côté. Mais comment fait-on pour rencontrer l’amour à l’heure des réseaux sociaux et des applications de rencontre ? Lisa enchaîne les rendez-vous gênants, jusqu’à sa rencontre avec John. Mais elle va surtout découvrir la force du pardon, celui qu’elle doit accorder à celle qui fut son premier amour… sa mère.

Sophie Marceau apparaît radieuse dans cette comédie romantique où elle donnera la réplique de Djanis Bouzyani (Tu mérites un amour, Madame Claude) et l’Américain Colin Woodell, vu dans les séries The Originals et The Purge.