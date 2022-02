Centre Pompidou : le festival littéraire «Effractions» revient pour une troisième édition

Organisé par la Bibliothèque publique d’information du 24 au 28 février 2022, le festival «Effractions» met à l’honneur la littérature du réel. Cette troisième édition accueillera une quarantaine d’auteurs pour des masterclasses, lectures et rencontres etc.

Créé en 2020, le festival de littérature contemporaine «Effractions» «met en avant une littérature qui questionne l’appropriation du réel par les écrivains, la façon dont il fait irruption dans la fiction contemporaine, mais aussi la manière dont les journalistes font récit». Cette troisième édition propose une série de rencontres, d’ateliers, de performances, de lectures et d’entretiens. Parmi les temps forts, la soirée d’ouverture (organisée ce 24 février à 20 heures) proposera un programme Poésie et barbarie avec Antoine Wauters, Shalan Alhamwy et Jonas Malfliet du Damast Duo. Une lecture de «Mahmoud ou la montée des eaux» d’Antoine Wauters sera accompagnée au violon et à l’accordéon par Damast Duo.

Vendredi 25 février, quatre évènements seront organisés : un grand entretien avec Josef Winkler autour du thème faire littérature du témoignage (16 heures), un regard croisé entre Leila Guerriero, Timothée Demeillers et Grégoire Osoha autour du journalisme narratif (17 heures), un grand entretien avec Nicolas Mathieu à l’occasion de la sortie de son nouveau roman Connemara (Actes Sud, 19 heures), ainsi qu’une lecture par Laura Vazquez de son roman La Semaine perpétuelle (Sous-sol, 2021), traduite en langue des signes française (LSF) par le poète François Brajou (20 heures).

Un podcast dédié

Le week-end proposera également une large sélection d’évènements autour de thématiques diverses : trajectoire de femmes, liberté et création, le langage comme territoire et identité, blessures de la guerre d’Algérie, un hommage à Joan Didion etc… Trois évènements seront organisés lundi, dont une rencontre avec le sociologue et écrivain Fabien Truong autour de sa nouvelle publication, La taille des arbres (Rivages, 2022). Sans oublier les ateliers participatifs avec les étudiants du Master de création littéraire de l’Université Paris 8, les ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, les lectures-fictions de l’Ircam...

Enfin, un podcast propose de découvrir des livres mis à l’honneur pendant le festival. Dans chaque épisode, «un ou une spécialiste en sciences humaines analyse, du point de vue de son champ de recherche, l’une des thématiques abordées dans un texte». Un épisode sera posté chaque semaine.

Festival «Effractions», du 24 au 28 février au Centre Pompidou (Paris 4e).