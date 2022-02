Philippe Labro reçoit Fabrice Luchini en exclusivité ce dimanche dans son émission «L'essentiel chez Labro»

Un moment de télévision unique. Ce dimanche 27 février, à 23h, le comédien Fabrice Luchini, qui n'apparait plus sur les plateaux de TV depuis quelques années, sera l’invité de l’écrivain, journaliste et réalisateur Philippe Labro dans son émission diffusée sur C8, «L'essentiel chez Labro».

Au cours de cet entretien exceptionnel, les deux hommes évoqueront un moment inoubliable et décisif : leur rencontre. C’est à la suite de celle-ci que Fabrice Luchini fera ses premiers pas au cinéma. Actuellement à l'affiche du théâtre des Mathurins, à Paris, avec son nouveau spectacle «La Fontaine et le Confinement», l’artiste aux multiples talents a croisé le chemin de Philippe Labro en 1969, alors qu’il n’avait que 16 ans.

Cette année-là, celui qui deviendra l’un des plus grands acteurs français était coiffeur pour dames à Paris et était présent pour l'inauguration d'un nouveau drugstore à Angoulême, le premier de province. En repérage dans cet établissement pour son premier film «Tout peut arriver», dans lequel un journaliste part à la rencontre des Français, Philippe Labro a immédiatement était séduit par la gouaille et la gestuelle de ce garçon aux cheveux longs.

Pour le cinéaste, c’est une évidence, il doit jouer dans son long-métrage. «Je l’ai trouvé différent, singulier, séduisant, intelligent, bourré d’humour, il avait une personnalité tout à fait originale. C’était un oiseau rare, et je me suis dit, il ne faut pas le laisser partir», se souvient Philippe Labro, impressionné par ce jeune homme qui «dansait dans un coin. Il agitait ses jambes, ses mains, ses bras, alors je me suis approché de lui et je lui ai demandé : ‘Mais qui es-tu ?’».

«une exclusivité totale»

Ce à quoi Fabrice Luchini a répondu : «Je m’appelle Cebrifa». «C’était la première fois que l’on me parlait en verlan, souligne l’homme de lettres. Puis on est allés boire un verre au comptoir, et on s’est mis à parler. Il était éblouissant». Il décroche alors son tout premier rôle, et sa carrière est lancée. «Tout s’est passé exactement comme dans mon film», ajoute le journaliste, précisant que trois extraits de «Tout peut arriver» seront diffusés au cours de l'émission et que la présence de l'acteur constitue «une exclusivité totale».

En effet, Fabrice Luchini «refuse d’aller sur les plateaux depuis plusieurs années. Il dit : ‘Je ne veux pas être l’histrion hystérique dont on attend qu’il fasse un numéro’. Il m’a toujours rendu hommage en parlant de ses débuts». Sa venue est «un geste de pure amitié», poursuit-il. Pour ce rendez-vous, le journaliste, romancier et aussi réalisateur de «Rive droite, rive gauche» et «L'Héritier» sera accompagné du romancier et chroniqueur de cinéma Eric Neuhoff ainsi que de l'altiste française Béatrice Mutheliet.

Tous les dimanches sur la chaîne C8, Philippe Labro reçoit dans son émission «L'essentiel chez Labro» toutes celles et ceux qui font l'actualité culturelle au sens large.