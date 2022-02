César 2022 : l'actrice Cate Blanchett a reçu le César d'Honneur des mains d'Isabelle Huppert

L'actrice australienne Cate Blanchett a reçu des mains d'Isabelle Huppert un César d’Honneur lors de la 47e Cérémonie des César, ce vendredi, sur la scène de l’Olympia.

«Il y a un continent que tu explores inlassablement, c'est le cinéma. (...) Ta liberté c'est ce qui te raconte le mieux. Elle te permet toutes les audaces. Tu peux tout jouer, un homme, un serpent. Tu nous donnes envie de devenir ces personnages que tu interprètes», a déclaré Isabelle Huppert.

L'actrice a ensuite salué «la force, la vitalité, ainsi que l'audace et l'extraordinaire carrière», de la comédienne et productrice de 52 ans, qui vient de terminer la production du film «TAR» réalisé par Todd Field, et à l'affiche de «Nightmare Alley», le nouveau film de Guillermo del Toro.

Les larmes aux yeux, Cate Blanchette a remercié l'Académie des César. «Merci du fond du coeur. C'est difficile de parler d'autres choses que de la situation en Ukraine, mais comme Antoine de Caunes l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici pour célébrer le cinéma. Je souhaite donc adresser mes remerciements à l'Académie. C'est un véritable privilège de recevoir ce César des mains de mon amie Isabelle, qui représente le cinéma français».

Les larmes de Cate Blanchett, très très émue sur la scène des #César2022 pic.twitter.com/rF6IFd5NXH — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

«J'ai toujours admiré la capacité du cinéma français d'être aimé et célébré à l'échelle nationale, ce n'est pas toujours le cas dans tous les autres pays. Jamais je n'oublierai la claque que j'ai prise quand j'ai regardé le film de Robert Bresson, 'Un condamné à mort s'est échappé'», a-t-elle poursuivi, très émue.

Activement engagée pour le droit des femmes et l’écologie, l'actrice a notamment endossé le rôle d'une reine elfique ensorcelante dans les trilogies du «Seigneur des Anneaux» et du «Hobbit» de Peter Jackson, ou encore d'une déesse maléfique dans «Thor : Ragnarok» de Taika Waititi. Elle est également connue pour avoir incarné le personnage de Daisy dans «L’Étrange Histoire de Benjamin Button», le film primé de David Fincher.

L'année dernière, un César d'honneur avait été remis à l'acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri, décédé à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer, le 18 janvier 2021.