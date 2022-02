Scorpions : 3 slows incontournables à (ré)écouter

Alors que le groupe de rock sort un nouvel album ce 25 février, «Rock Believer», retour sur trois slows marquants des artistes allemands.

Always Somewhere

Le titre «Always Somewhere» apparaît sur l’album «Lovedrive», sixième du groupe allemand et sorti en février 1979. C’est l’une des ballades préférées des fans. L’album contient de nombreux classiques du groupe, comme l'instrumental «Coast to Coast».

Le titre évoque une histoire d’amour, un homme recherchant la femme qui hante ses pensées. «Always somewhere, Miss you where I've been, I'll be back to love you again», exprime le refrain.

Still Loving You

«Love, only love.» Tous les amoureux ont déjà probablement dansé un slow sur « Still Loving You», l'une des plus célèbres chansons du groupe allemand. Sorti en 1984 sur l’album «Love at First Sting», il connaît un très grand succès, notamment en France. Il sera d’ailleurs le titre le plus vendu de 1984.

D’une durée de plus de six minutes, la chanson comprend deux longs couplets et deux refrains. Un solo de plus d'une minute sert de conclusion à la chanson. Le thème n’est néanmoins pas une histoire d’amour mais bel et bien une référence à la partition de l'Allemagne, à l'époque toujours divisée entre l'Ouest et l'Est.

Wind of Change

«Wind of Change» fut composée en 1990 par le chanteur du groupe Klaus Meine et diffusée sur l’album «Crazy World».

Les paroles de la chanson sont cette fois-ci inspirées du premier festival de musique rock occidentale donné dans le bloc soviétique, en 1989 : le Moscow Music Peace Festival.

La chanson célèbre donc les changements politiques du début des années 1990 en Europe de l'Est, déjà évoqués dans «Still Loving You». En France, la chanson s’est classée n°1 dans les charts durant 7 semaines entre fin 1990 et début 1991.