César 2022 : «Illusions perdues» sacré meilleur film

Adaptation du grand roman d'Honoré de Balzac, «Illusions perdues», réalisé par Xavier Giannoli, a remporté ce vendredi lors de la 47e cérémonie des César, 7 trophées, dont celui du meilleur film, la récompense suprême. Il succède à «Adieu les cons», d'Albert Dupontel.

Le réalisateur ne s'est pas déplacé à l'Olympia, à Paris, pour recevoir sa récompense. Vincent Lacoste a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle et Benjamin Voisin celui du meilleur espoir masculin.

«Tu as été le maître-artisan de ce film que tu as porté, en communiquant ton enthousiasme et ta passion à toute l'équipe», lui a lancé l'un de ses producteurs, Olivier Delbosc, venu récupérer pour lui la statuette.

«Xavier, je m'adresse à toi, a-t-il poursuivi. Tu respires, tu transpires le cinéma. C'est exaltant de travailler avec toi. Vraiment, tu mérites ce César.»

Et le #César2022 du meilleur film est pour... Illusions Perdues



La soirée se termine de toute beauté pic.twitter.com/d5LGCKfaSD — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

Dans ce film, qui faisait figure de grand favori pour cette soirée, l’ambitieux Lucien de Rubempré, épris de littérature, quitte sa province et sa belle Louise de Bargeton qu’il aime en secret pour rejoindre Paris dans l’espoir de faire carrière dans le journalisme.

Guidé par Etienne Lousteau, son mentor, et croisant le chemin du redoutable Raoul Nathan, ce jeune passionné connaîtra gloire et désenchantement dans un monde où les faux-semblants, la trahison et les mensonges cohabitent avec les exigences de la presse, de la politique et du spectacle.

7 #Cesar2022 pour Illusions Perdues dont ceux du meilleur film, du meilleur acteur dans un 2d rôle pour Vincent Lacoste et celui du meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin pic.twitter.com/yM322SLTbp — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) February 25, 2022

Xavier Giannoli a librement adapté cette œuvre sur l'émergence de la presse en s’attardant sur la deuxième partie du roman, Un Grand homme de Province à Paris. «Balzac avait compris que l'argent serait le nouveau code. Il a décrit la matrice du monde moderne dans laquelle on se trouve toujours», avait expliqué le cinéaste lors de la Mostra de Venise.

Un film en costumes magistralement interprété par Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, mais aussi Cécile de France, Xavier Dolan et Gérard Depardieu.