Gérard Depardieu : Français, mais aussi russe et dubaïote, l’acteur dit vouloir s’éloigner de la France

Dans une interview publiée par L’Obs (interview réalisée deux semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie), Gérard Depardieu a révélé être désormais citoyen russe et dubaïote, et vouloir de moins en moins vivre en France.

«Même si j’ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote. Mais ma vie se déroule le plus souvent en Méditerranée», a ajouté celui qui se dit l’heureux propriétaire de deux bateaux pour la pêche au gros, «l'un à Dubaï, l'autre, qui servait pour la pêche au thon et dans lequel j'ai fait aménager un appartement, à Istanbul. Je sillonne, je dérive, ça me va très bien...», explique-t-il.

Gérard Depardieu, qui a pris la nationalité russe en 2013, affirme ne rentrer en France que «pour tourner». «La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes. (...) Je ne dirais pas que la célébrité, dont je n'ai rien à foutre, me flingue, disons qu'elle me dessert. En France. Car à l'étranger, elle m'aide au contraire à avoir des relations profondes et vraies. Là-bas, ce sont les autres qui m'intéressent, ce n'est pas moi», a dit celui qui y voit aussi des avantages financiers.

«Je vais jouer le spectacle en avril au Théâtre des Champs-Élysées, mais après je ne le présenterai plus qu'à l'étranger. En France, tu chantes vingt chansons, et le fisc t'en prend quatorze. Tu es payé sur six !», se plaint toujours dans L'Obs celui qui incarne le commissaire Maigret dans le film de Patrice Leconte sorti le 23 février.

« Ami» de Poutine

Le 7 janvier 2013 Gérard Depardieu avait obtenu la citoyenneté russe sur décision de Vladimir Poutine. L'acteur l’avait remercié de ce geste dans une lettre où il exprime son amour pour la Russie qu’il estimait être « une grande démocratie », louanges qui lui avait attiré de nombreuses critiques.

Gérard Depardieu, par ailleurs mis en examen pour viols et agressions sexuelles depuis le 16 décembre 2020, avait aussi créé la controverse en se montrant proche du responsable tchétchène Ramzan Kadyrov, accusé de multiples exactions.

Mi-février, Gérard Depardieu avait publié sur Instagram un cliché de lui embrassant le président russe avec en légende : « l’amitié ». « Laissez Vladimir tranquille. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis l’Ukraine a toujours été un problème avec la Russie », avait-il aussi déclaré lors de son récent passage dans l’émission Quotidien. Si l’acteur n’a, à l'heure où nous écrivons ces lignes, pas commenté l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des observateurs ont remarqué que la photo de « l’amitié » avait depuis disparu du compte Instagram de l’acteur.

Le tacle de Macha Méril

Invitée de la Matinale week-end de RMC, la comédienne Macha Méril, originaire d’une famille russe qui a vécu en Ukraine, s’est révoltée contre la guerre en Ukraine ainsi que contre le comportement de Gérard Depardieu qu’elle juge trop complaisant envers le pouvoir russe.

« Depardieu, qu’il se démerde ! J’espère qu’il va prendre conscience. En plus, lui, il est en France. Il a beau dire aimer la Russie, c’est ici qu’il travaille, c’est ici qu’il mange du fromage et du vin rouge. Qu’il ne nous embête pas ! Parce qu’ils ne savent pas combien les Russes en bavent. ( …) « Personne n’est au courant en Russie. Il y a une désinformation colossale en Russie. »

Ayant eu contact avec des proches en Russie, elle explique : « on ne leur dit pas que c'est une guerre, on leur dit qu’on se débarrasse d’éléments extrémistes en Ukraine. Il y a un travail sur l’information à faire. Facebook est bouclé. Ils sont très forts. La majorité de la population russe n’est pas informée quand on ne leur dit pas des ‘fake-news’ », a ajouté la comédienne.