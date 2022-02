SAG Awards : Jessica Chastain, Michael Keaton, Squid Game, Coda... Découvrez le palmarès de la 28e édition

La cérémonie des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), qui récompense les meilleurs actrices et acteurs au casting de séries et de films sortis les douze derniers mois, s’est tenue à Santa Monica ce dimanche 27 février.

C’est le film «Coda», remake de «La Famille Bélier» visible sur Apple TV + aux États-Unis, qui a remporté le prix de la meilleure distribution. De bon augure pour le long-métrage également en lice pour les Oscar qui auront lieu le 27 mars.

We're smiling from ear to ear CODA receives the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards pic.twitter.com/bjy8LlVQiy — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Le SAG de la meilleure actrice dans un film est revenu à Jessica Chastain pour son rôle dans «The Eyes of Tammy Faye» (Disney+) dans lequel elle incarne l'excentrique télévangéliste américaine éponyme. «C'était un rêve pour moi de jouer Tammy Faye», a affirmé l'actrice. «Elle était une véritable pionnière et elle a enveloppé de ses bras ceux qui ont été rejetés à plusieurs reprises», faisant référence à la communauté LGBTQ.

.@jes_chastain takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role #sagawards pic.twitter.com/1aYCBzjjJL — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Will Smith, qui concourait face à Benedict Cumberbatch, Javier Bardem, et Denzel Washington a été désigné meilleur acteur pour son rôle de Richard Williams dans «La Méthode Williams», film également nommé aux Oscars, qui raconte l'ascension incroyable des joueuses de tennis Serena et Venus Williams.

So well deserved. Will Smith takes home his first Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards pic.twitter.com/gD6I4GTVLs — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Du côté des séries, la violente Sud-Coréenne «Squid Game», triomphe de l’an dernier sur Netflix, a récolté trois récompenses dont les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour Lee Jung-jae et Jung Ho-yeon.

Ohhh Lee Jung Jae et Jung Ho Yeon remportent les prix du meilleur acteur et meilleure actrice dans une série dramatique pour Squid Game! Une première pour une série non anglophone!! #SAGAwards pic.twitter.com/9NfUPJLf6U — GoTmar (@Mgtkps) February 28, 2022

«Aujourd'hui doit être le moment le plus heureux de ma vie», a déclaré le réalisateur. «Je me souviens de toutes les journées passées lors des premières réunions avec les acteurs, des auditions, des visites de théâtres pour voir leurs performances, des lectures de scénarios, des répétitions et des journées sur le plateau. (...) ‘Squid Game’ n'aurait jamais été ce qu'il est devenu sans le dévouement et le travail acharné de chacun d'entre vous. Vous méritez toute la gloire et le crédit», a-t-il ajouté.

Michael Keaton a quant à lui été récompensé pour son rôle dans la poignante série de Disney+ «Dopesick», sur la crise des opioïdes qui a détruit des millions de vies aux Etats-Unis. L’acteur en larmes a dédié le prix à sa sœur Pam et pour son neveu Michael, décédé de son addiction à la drogue.

Michael Keaton Emotional Speech After Winning His #SAGAwards pic.twitter.com/DuJLf5MkQa — Pop Culture (@4Mnee) February 28, 2022

Sans grande surprise tant sa prestation a marqué les esprits, Kate Winslet est repartie avec le SAG de la meilleure actrice grâce à son interprétation d’enquêtrice dans la bouleversante «Mare of Easttown».

Congratulations to Kate Winslet of #MareOfEasttown on her #SAGAwards win for Outstanding Performance by a Female Actor in a Limited Series. pic.twitter.com/Zn43qFzjrg — HBO Max (@hbomax) February 28, 2022

Le prix de la meilleure distribution dans une série est revenu à la série «Succession». La star de la série Brian Cox a commencé son discours d'acceptation en remerciant les scénaristes de la série, ses collègues membres de la distribution et les personnels chargés du casting. Puis il a tourné son attention vers la crise armée en cours en Ukraine et comment elle affecte ses collègues artistes là-bas et en Russie.

«C'est particulièrement atroce», a déclaré l’acteur, rappelant que le président ukrainien était un comédien avant de prendre ses fonctions politiques. «Ce qui m'a vraiment affligé, c'est ce qui arrive en Russie à mes collègues acteurs, actrices, interprètes et critiques. On leur dit sous peine de haute trahison qu'ils ne peuvent pas dire un mot sur l'Ukraine. Et je pense que c'est assez affreux. Je pense que nous devrions tous être solidaires et aussi pour ces gens en Russie qui n'aiment pas ce qui se passe, en particulier les artistes.»

Succession actor Brian Cox says his fellow actors in Russia are being told they can't speak about the invasion of Ukraine #SAGAwards pic.twitter.com/LdlHXrlwr7 — The Chat (@LiveOnTheChat) February 28, 2022

Le palmarès complet des SAG Awards 2022 :

Récompenses pour le cinéma

Meilleur acteur



Will Smith, King Richard GAGNANT



Javier Bardem, Being the Ricardos



Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog



Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom



Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Meilleur actrice



Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye GAGNANTE



Olivia Colman, The Lost Daughter



Lady Gaga, House of Gucci



Jennifer Hudson, Respect



Nicole Kidman, Being the Ricardos

Meilleur acteur dans un second rôle



Troy Kotsur, CODA GAGNANT



Ben Affleck, The Tender Bar



Bradley Cooper, Licorice Pizza



Jared Leto, House of Gucci



Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle



Ariana DeBose, West Side Story GAGNANTE



Caitríona Balfe, Belfast



Cate Blanchett, Nightmare Alley



Kirsten Dunst, The Power of the Dog



Ruth Negga, Passing

Meilleur casting



CODA GAGNANT



Belfast



Don't Look Up



House of Gucci



King Richard

Récompenses pour la télévision

Meilleure Performance masculine dans un téléfilm ou une mini-série



Michael Keaton, Dopesick GAGNANT



Murray Bartlett, The White Lotus



Oscar Isaac, Scenes From a Marriage



Ewan McGregor, Halston



Evan Peters, Mare of Easttown

Meilleure Performance féminine dans un téléfilm ou une mini-série



Kate Winslet, Mare of Easttown GAGNANTE



Jennifer Coolidge, The White Lotus



Cynthia Erivo, Genius: Aretha



Margaret Qualley, Maid



Jean Smart, Mare of Easttown

Meilleure Performance masculine dans une série dramatique



Lee Jung-jae, Squid Game GAGNANT



Brian Cox, Succession



Billy Crudup, The Morning Show



Kieran Culkin, Succession



Jeremy Strong, Succession

Meilleure Performance féminine dans une série dramatique



Jung Ho-yeon, Squid Game GAGNANTE



Jennifer Aniston, The Morning Show



Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale



Sarah Snook, Succession



Reese Witherspoon, The Morning Show

Meilleure Performance masculine dans une série comique



Jason Sudeikis, Ted Lasso GAGNANT



Michael Douglas, La méthode Kominsky



Brett Goldstein, Ted Lasso



Steve Martin, Only Murders in the Building



Martin Short, Only Murders in the Building

Meilleure performance féminine dans une série comique



Jean Smart, Hacks GAGNANTE



Elle Fanning, The Great



Sandra Oh, The Chair



Juno Temple, Ted Lasso



Hannah Waddingham, Ted Lasso

Meilleure distribution dans une série dramatique



Succession GAGNANTE



The Handmaid's Tale



The Morning Show



Squid Game



Yellowstone

Meilleure distribution dans une série comique



Ted Lasso GAGNANTE



The Great



Hacks



La méthode Kominsky



Only Murders in the Building