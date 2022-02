Suède : le musée en mémoire du DJ Avicii a ouvert ses portes

Quatre ans après le suicide du DJ suédois Avicii, un musée interactif explorant l’univers de l’artiste a ouvert ses portes à Stockholm.

Samedi 26 février, l’inauguration de ce musée symbolique a eu lieu dans la capitale suédoise. Baptisé «Avicii Experience», le musée exposera différents types de mediums, comme le rapportent nos confrères de la Deutsche Welle : photos, vidéos, objets personnels…

On pourra par exemple explorer sa chambre d’adolescent - fidèlement restituée - où il a fait ses premières armes musicales. Le Courrier International rapporte qu’il sera également possible d’entrer dans le studio où il enregistrait ses plus grands tubes, ou dans sa maison de Los Angeles grâce à des lunettes de réalité virtuelle.

Ses morceaux ayant marqué l’histoire de la musique, tel que «Wake me up», les visiteurs pourront écouter «des titres inédits» du DJ et «revivre les moments intimes de sa vie», détaillent nos confrères. Le musée étant interactif, les visiteurs pourront même enregistrer leur propre version du tube signé avec Aloe Blacc.

Une aide psychologique

Enfin, les troubles psychologiques et épisodes dépressifs dont souffrait le DJ seront également abordés dans l’exposition afin de sensibiliser. «Nous avons créé un espace où l’on peut comprendre le stress dans la vie de Tim», a affirmé Per Sundin, cofondateur du musée. Une salle dédiée, tapissée de miroirs et d’écrans diffusant un montage saccadé de vidéos de concerts, de foules et d’avions, permettra de rentrer en immersion dans sa vie afin de comprendre les problématiques liées aux obligations des artistes.

À la sortie du musée, des informations sur les organismes d’aide psychologique sont apportées par la Tim Bergling Foundation, créée par la famille de l’artiste. Un psychologue sera présent durant les premières semaines.