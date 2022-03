«The Batman» : on a vu le film avec Robert Pattinson et voici ce qu'on en a pensé

Dix ans après la remarquable trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, Matt Reeves prend les rênes de «The Batman», disponible en salles ce mercredi, en optant pour des choix forts, dans le fond comme dans la forme.

Attendu de longue date par les fans, ce nouveau film sur le plus fameux justicier de DC réussit de nombreux paris audacieux, comme celui d’être à la hauteur de l’œuvre de Christopher Nolan, de mettre en valeur Robert Pattinson dans un rôle surprenant, de dévoiler une humanité marquée au super-héros ou encore de ne pas perdre le spectateur malgré un film d’une durée proche de 3 heures.

Pour réussir ces pirouettes, Matt Reeves, connu pour son travail sur Cloverfield et La Planète des singes, mise sur un univers résolument sombre, plus marqué encore que dans la trilogie Dark Knight. L’ambiance générale est teintée de noirceurs, que ce soit dans le look des personnages, dans les dialogues ou même le choix des musiques. La réalisation est remarquable, tant sur le fond, avec un scénario solide qui tient en haleine le spectateur grâce à de multiples rebondissements, que dans la forme, avec des prises de vues resserrées permettant une plus grande proximité avec chaque personnage.

Mêlant avec brio des scènes de combat explosives avec un retour de Batman à son premier amour, à savoir les enquêtes, cette version de Matt Reeves en dévoile même plus sur le passé de la chauve-souris. Ce film apporte également une plus grande part d’humanité à Bruce Wayne, qui dévoile épisodiquement des sentiments, chose rare dans son univers et permettant de s’identifier plus facilement au personnage emblématique.

Un casting de choix et un Robert Pattinson bluffant

Zoë Kravitz dans la peau de la captivante Catwoman, Colin Farrell méconnaissable dans le rôle du Pingouin, ainsi que Andy Serkis et Jeffrey Wright dans les costumes respectifs d’Alfred et de l’officier Gordon, apportent de l’épaisseur à cette version risquée et parfois décriée de Batman. Grâce à un jeu d’une extrême justesse, les personnages secondaires donnent du relief au monde terne dépeint par Matt Reeves.

Également critiqué pour succéder à Christian Bale dans le costume du justicier de Gotham, Robert Pattinson livre une prestation bluffante. Aidé par un univers sombre qui lui va à merveille et par des acteurs de qualité lui permettant de briller dans l’obscurité, le comédien britannique joue une partition parfaite dans un rôle sur-mesure. Un véritable tournant dans sa filmographie, ainsi que celle de Matt Reeves.