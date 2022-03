Pourquoi il faut visiter Le Cube, le lieu dédié aux arts numériques

Situé à Issy-les-Moulineaux (92), Le Cube propose des expositions passionnantes liées aux arts numériques, mais également des formations ou encore des concerts. Petit tour en immersion des nombreuses activités proposées sur ce site qui conjugue le futur au présent.

Depuis plusieurs années déjà, l’art numérique gagne du terrain. Mais comprendre ses subtilités n’est pas simple pour autant. Intelligence artificielle, NFT, cloud… Les termes se multiplient et peuvent être durs à définir. Le Cube, installé à Issy-les-Moulineaux depuis 2001 déjà, vient répondre à ces questions par le biais d’expositions, de formations ou encore de spectacles.

La programmation 2022, intitulée «Nous les robots», invite à questionner la relation entre humains et robots. «Alors que nos comportements sont chaque jour plus automatisés, les robots simulent quant à eux de mieux en mieux des qualités humaines. Dès lors, qu’en est-il de notre humanité ? Qui sommes-nous en 2022 ?», décrit le texte d’introduction.

Clément Thibault, directeur artistique du Cube depuis deux ans, explique : «Le titre, à l'origine, vient de la traduction d'un recueil de nouvelles d’Isaac Asimov. J’ai trouvé magnifique la traduction en français car il y a une véritable indistinction dans le pronom personnel ‘nous’. Il y a une zone de trouble assez intéressante à analyser.»

La salle dédiée à l'exposition © Le Cube

Parmi les temps forts de cette programmation, l’exposition «IA, qui es-tu ?» vient questionner la notion d’intelligence artificielle. Disponible sur place mais également en ligne (jusqu’en 2089 !), elle permet d’échanger avec Ada, l’étrange bot de la société Emet. Le but : obtenir l’immortalité numérique. Au cours de l’échange, les travaux de 12 artistes travaillant sur l’intelligence artificielle sont présentés. On découvre notamment l’œuvre de Fabian Kuehfuss, qui a détourné le jeu des années 2000 Nintendogs afin de poser la question du devenir des rapports affectifs entre objets intelligents. «Délaissé par son maître humain, un chien virtuel finirait-il par éprouver de l’affection pour le logiciel programmé pour s’occuper de lui ? Cette affection sera-t-elle réciproque ?»

Performances, programmation spéciale enfants et musique

Au-delà de cette exposition, plusieurs performances sont proposées. Les 25 et 26 mars, une pièce de théâtre sera présentée comme une lecture-conférence un peu particulière : «Uncanny Valley». En effet, l’écrivain Thomas Melle est remplacé par un robot à l’apparence humaine, seul sur scène en lieu et place de l’auteur. Du 14 au 16 avril, «Mechanical Ballet» fera découvrir l’univers de la troupe de danseurs automates de Quiet Ensemble, qui se produira pour la première fois en France. Les enfants et adolescents ne sont pas en reste, bien au contraire. Au deuxième étage, un tout nouvel espace dédié aux réseaux sociaux permet de réaliser de nombreuses activités.

© Axel Fried

Les bambins et les plus grands pourront déceler des fake-news via des tablettes numériques, s’éduquer à la lecture du livre «Internet aussi c’est la vraie vie», regarder des vidéos sur les comportements en ligne sous la forme d’une playlist, essayer un casque de réalité virtuelle… Le tout dans une scénographie particulièrement bien pensée autour d’une salle de bain, lieu de l’intime par excellence. Durant les vacances, de nombreux stages dédiés sont par ailleurs organisés.

Enfin, côté musique, un concert inédit sera organisé les 4 et 11 mars. L’artiste Skygge, qui a collaboré avec des stars de la musique pop telle que The Pirouette, Naive New Beaters ou Stromae, fera un concert accompagné d’une intelligence artificielle. Il se produira sur la scène du Cube accompagnée de son «ombre,» soit «une IA produisant de nouvelles sonorités à partir de sa propre voix». À ne pas rater !

Le Cube, 20 cours Saint-Vincent, Issy-les-Moulineaux (92). Du mardi au vendredi, de 13h à 19h. Samedi de 10h à 18h (fermé les dimanche, lundi et jours fériés).