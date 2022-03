Jean-Pierre Pernaut : les personnalités rendent hommage à l'icône du JT de 13 heures

Alors que l’ancien présentateur star du JT de 13 heures de TF1 est décédé ce 2 mars, de nombreuses personnalités lui ont d’ores et déjà rendu hommage.

De grandes figures politiques se sont notamment exprimées sur les réseaux sociaux, toutes vantant son attachement aux traditions et terroirs de l'Hexagone. Le Premier ministre, Jean Castex, a ainsi déclaré : «Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère. La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Jean-Pierre Pernaut nous manque déjà.»

Nathalie Pécresse a également tweeté : «Infinie tristesse en apprenant la disparition de mon ami Jean-Pierre Pernaut. Il s’est battu contre la maladie avec un immense courage. Pendant des années il fut le visage de ces terroirs de France qu’il aimait tant. A Nathalie et ses enfants mes pensées les plus affectueuses.»

Infinie tristesse en apprenant la disparition de mon ami Jean-Pierre Pernaut. Il s’est battu contre la maladie avec un immense courage. Pendant des années il fut le visage de ces terroirs de France qu’il aimait tant. A Nathalie et ses enfants mes pensées les plus affectueuses. — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 2, 2022

L'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a aussi pris la parole : «Avec Jean-Pierre Pernaut disparait un amoureux de la France, un morceau d’Histoire et un Monsieur de télévision. Restent les souvenirs de tant de belles découvertes, et de tant de nouvelles tristes, toujours partagées ensemble. Toutes mes pensées à ses proches.» L’ancien député français Michel Barnier a rappelé de son côté que «Jean-Pierre #Pernaut aimait la France. Il savait valoriser et encourager les hommes et les femmes qui font vivre nos territoires, dans toute la diversité de leurs traditions et de leurs cultures.»

Le candidat EELV à l'élection présidentielle Yannick Jadot a tweeté, ainsi que Roselyne Bachelot :

Jean-Pierre Pernaut nous a quittés aujourd'hui. Il aura accompagné les Français pendant 32 ans en présentant le JT de 13H de TF1. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches.https://t.co/u9UU9AGTDX — Yannick Jadot (@yjadot) March 2, 2022

Confrères journalistes, personnalités médiatiques...

Des confrères journalistes ont également pris la parole. A l’instar de la rédaction de SoFoot, magazine sportif du groupe SoPress : «L’autre JPP s’en est allé. Repose en paix, Jean-Pierre Pernaut.», faisant allusion à Jean-Pierre Papin.

De son côté, la journaliste média Emilie Lopez a déclaré : «Jean-Pierre Pernaut est décédé, a annoncé sa famille à l’AFP. Je suis triste et je pense fort à @nmarquaypernaut et à leur famille».

L’autre JPP s’en est allé. Repose en paix, Jean-Pierre Pernaut. pic.twitter.com/xTvTzjtFpw — SO FOOT (@sofoot) March 2, 2022

Son confrère et ami Julien Courbet a ajouté :

Pierre Auberger, le directeur de la communication du groupe Bouygues, propriétaire de TF1, a déclaré : «Triste d'apprendre le décès de Jean-Pierre Pernaut qui a incarné pendant 30 ans le journal de 13h de @TF1. #RIP»