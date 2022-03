Boombass mixe le rock de Bandit Bandit

Boombass, moitié du groupe Cassius, a repris le titre «Néant» des rockeurs de Bandit Bandit. Pour un résultat explosif.

La connexion entre les artistes remonte à l’été 2021. Boombass, «alias la dark side du duo Cassius, groupe pionnier de la french touch des 90/2000s», partage alors sur ses réseaux sociaux le titre «Néant» de Bandit Bandit. Un partage qui arrive à pic, puisque le groupe cherche alors un artiste avec qui travailler sur un remix.

Résultat ? Hubert Blanc Francart, de son vrai nom, «entremêle son acid techno à des beats tout droit venus des profondeurs des 90’s» aux « voix de Maëva et Hugo, qui s’entrechoquent l’une et l’autre contre les synthés psychés». Un titre plein d’énergie, qui donne envie de profiter de la réouverture des clubs et d’aller danser jusqu’au bout de la nuit.

Une tournée pour Bandit Bandit

Bonne nouvelle : Bandit Bandit est actuellement en tournée. Il sera notamment possible de retrouver le groupe au Arkéa Arena de Bordeaux le 23 mars, le 24 mars au Zénith de Toulouse, le 30 au Zénith de Dijon (les trois dates en première partie de Clara Luciani).

Sans oublier le 2 avril au festival Ways Around à Bruxelles, le 8 avril au Chorus Festival de Boulogne-Billancourt ou encore le 15 avril à l’Aéronef de Lille, ou encore le 4 juin au festival Papillons de Nuit (St Laurent de Cuves).